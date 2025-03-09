Ο Χρήστος Παπαδάς στο διεθνές συνέδριο Radioday's Europe 2025

Στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου για το ραδιόφωνο Radiodays Europe 2025, που θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από τις 9 έως τις 11 Μαρτίου, δίνει το «παρών» ο Χρήστος Παπαδάς, εκπροσωπώντας τον Όμιλο ΣΚΑΪ.

Ο Χρήστος Παπαδάς, γενικός διευθυντής μουσικών ραδιοφώνων του Ομίλου ΣΚΑΪ, θα παρουσιάσει ενώπιον εκατοντάδων έγκριτων στελεχών των ραδιοφώνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό (65 χώρες) τις καλές πρακτικές και τις καινοτόμες ιδέες μέσω των οποίων αυξήθηκε η ακροαματικότητα των Μέντα 88, Pepper 96.6 και Happy 104, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην κορυφαία θέση του Ομίλου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.