Όλα ξεκίνησαν όταν στο επεισόδιο του «Η Ελλάδα Ψηφίζει» (8/3) οι Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος ρώτησαν «τι μας ενοχλεί περισσότερο στα social media», με τις πιθανές απαντήσεις να είναι η «επίδειξη πλούτου», τα «υπερβολικά φίλτρα» και τα «τοξικά σχόλια».
Πριν την αποκάλυψη της απάντησης, ο Χρήστος Κούτρας ανέβηκε να ρωτήσει την άποψη του κοινού, όπου μια από τις κοπέλες τον ενημέρωσε ότι χρησιμοποιεί την εφαρμογή του Face Up. «Με 30€ τον χρόνο αγοράζω φίλτρα για τα social media», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, αφήνοντας άφωνο τον παρουσιαστή.
Λίγα λεπτά αργότερα, η παραγωγή θέλησε να «τρολάρει» τον Χρήστο Κούτρα με τρόπο ξεκαρδιστικό, απεικονίζοντάς τον με κάποιες...διαφορές.
Το αποτέλεσμα αν μη τι άλλο επικό!
