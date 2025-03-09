Το Netflix έδωσε το πράσινο φως για τη νέα μίνι σειρά "Vladimir", με τη βραβευμένη με Όσκαρ Ρέιτσελ Βάις (Rachel Weisz) στον πρωταγωνιστικό ρόλο και στην εκτελεστική παραγωγή.

Η σειρά είναι βασισμένη στο ομώνυμο ντεμπούτο μυθιστόρημα της Τζούλια Μέι Τζόνας (Julia May Jonas) που κυκλοφόρησε το 2022, σε σενάριο που υπογράφει μαζί με την showrunner Κέιτ Ρόμπιν (Kate Robin).

Το «Vladimir», ξετυλίγει την ζωή μιας γυναίκας (Βάις) η οποία «αποκτά εμμονή με τον γοητευτικό νέο συνάδελφό της. Γεμάτη σέξι μυστικά και σκοτεινό χιούμορ, η σειρά πραγματεύεται το τι συμβαίνει, όταν μια γυναίκα είναι αποφασισμένη να μετατρέψει τις φαντασιώσεις της σε πραγματικότητα».

«Με την εμπειρία της Κέιτ Ρόμπιν στη δημιουργία πολύπλευρων, σκοτεινών γυναικείων ιστοριών, είναι ένα σενάριο που εξετάζει επιδέξια την πολυπλοκότητα της έλξης και τα ηθικά διλήμματα. Με την ασύγκριτη Ρέιτσελ Βάις να ηγείται του καστ, αυτό το έργο είναι μια δυναμική συνεργασία ταλαντούχων γυναικών», δήλωσε η Tracey Pakosta, αντιπρόεδρος του τμήματος κωμικών σειρών στο Netflix. «Ανυπομονούμε οι θαυμαστές μας να έχουν την ίδια εμμονή με το «Vladimir» όπως εμείς», συμπλήρωσε.

Η συγγραφέας μοιράζεται την εκτελεστική παραγωγή μαζί με την Ρόμπιν, τη Σάρον Χόργκαν (Sharon Horgan) μέσω της εταιρίας Merman και τον Τζέισον Γουάινερ (Jason Winer) για την εταιρία Small Dog Picture Company.

Σύμφωνα με το Deadline, η Τζόνας αναμένεται να κυκλοφορήσει το επόμενο βιβλίο της με τίτλο «Diana» από την Avid Reader Press.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

