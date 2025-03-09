Εδώ και καιρό, εκατομμύρια φανς του πράκτορα 007 ανησυχούσαν ότι ο James Bond θα «υπέκυπτε» στην woke ατζέντα του Χόλιγουντ, ενώ κυκλοφορούσαν διάφορες φήμες ως προς την καταγωγή και την σεξουαλική ταυτότητα του παραδοσιακά macho Μποντ στην επόμενη ταινία.

Οι θαυμαστές του 007 φοβόντουσαν ότι τα Amazon Studios – ιδιοκτησίας του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος – θα «διέφθειραν» τον Βρετανό, αρρενωπό σούπερ κατάσκοπο, αφού αγόρασαν το franchise και τα δικαιώματα του Bond έναντι 770 εκατομμυρίων λιρών από τους διαχειριστές των δικαιωμάτων, Μάικλ Γουίλσον και Μπάρμπαρα Μπρόκολι.

Όμως τελικά κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η Amazon κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα ένα εσωτερικό ενημερωτικό σημείωμα που ανέφερε ότι ο διάσημος κατάσκοπος «δεν θα αλλάξει φύλο ή εθνικότητα».

«Υπήρξαν τόσες πολλές εσφαλμένες φήμες για το μέλλον του Μποντ. Η Amazon έχει δεσμευτεί να διατηρήσει το πνεύμα του Μποντ ζωντανό και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι Βρετανός ή από την Κοινοπολιτεία – και πρέπει να είναι άνδρας» δήλωσε πηγή της πλατφόρμας στην βρετανική tabloid εφημερίδα.

Οι θαυμαστές του διασημότερου κινηματογραφικού πράκτορα φοβόντουσαν ότι η Amazon θα προσπαθούσε να «αφυπνίσει» τον Μποντ.

Χθες το βράδυ, όμως, ένας εκπρόσωπος της Amazon είπε: «Ο Τζεφ είναι τεράστιος θαυμαστής του Μποντ και - ενώ είναι ενθουσιασμένος που βλέπει πώς η Amazon μπορεί να προωθήσει το franchise - υπάρχουν ορισμένα πράγματα που είναι ιερά. Γι' αυτό το σημείωμα κυκλοφόρησε αυτή την εβδομάδα, για να καθησυχάσει τους πάντες.

Ωστόσο, ορισμένα πράγματα είναι προς συζήτηση, όπως το αν τον επόμενο Μποντ πρέπει να υποδυθεί ένας έγχρωμος άντρας».

ΟΙ Μάικλ Γουίλσον και Μπάρμπαρα Μπρόκολι αποσύρθηκαν από την απευθείας παραγωγή των ταινιών, όμως παραμένουν συνιδιοκτήτες του franchise μαζί με την Amazon MGM. Λέγεται ότι η Μπρόκολι επέμενε να παραμείνει ο Μποντ Βρετανός, προτού συμφωνήσει να πουλήσει.

