O Χρήστος Μάστορας και το τέλος των γυρισμάτων της ταινίας «Υπάρχω»

Καιρό τώρα έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα για την ταινία «Υπάρχω», που πραγματεύεται τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη, με τον Χρήστο Μάστορα να ερμηνεύει τον μεγάλο Έλληνα τραγουδιστή.

Μια επιλογή που ξάφνιασε πολλούς και που η αλήθεια είναι πως όλοι περιμένουμε με περιέργεια να δούμε το αποτέλεσμα. Ο ίδιος ο Χρήστος Μάστορας με ένα μακροσκελές κείμενο αποθεώνει τον άνθρωπο που ουσιαστικά, όπως ο ίδιος λέει, πήρε έναν ποπ τραγουδιστή και τον έκανε και Στέλιο και Καζαντζίδη.

«Τα γυρίσματα της ταινίας «Υπάρχω» για τη ζωή του τεράστιου Στέλιου Καζαντζίδη τελείωσαν πριν από λίγες μέρες. Μετά από συναντήσεις, audition, μαθήματα υποκριτικής, άπειρες πρόβες άφθονη μελέτη και πολύωρα γυρίσματα τελικά φτάσαμε στις 19 Μαΐου να ακούσουμε το πολυπόθητο ''wrap ταινίας'' από το στόμα του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, του σκηνοθέτη-καπετάνιου μας.

Γιώργος Τσεμπερόπουλος. Μην σας ξεγελάει το όνομα του που μοιράζεται η μισή Ελλάδα, ο τύπος είναι σπάνιος σαν το επώνυμο του…

Κάπου άκουσα ότι στο σετ μιας ταινίας το πολίτευμα είναι η τυραννία. Οι αποφάσεις παίρνονται απολυταρχικά. Γρήγορα και αποτελεσματικά χωρίς πολλά πολλά… Ο Γιώργος όμως κόντρα στη νόρμα πολλές φορές ανοίγει διάλογο. Εξαντλεί τα περιθώρια λάθους τεστάροντας τις ιδέες του ακόμα και την πιο παράξενη στιγμή. Σε ένα διάλειμμα, μες τη μαύρη νύχτα, στο κολύμπι, στη βάρκα κτλ… Δεν σταματάει να δουλεύει τις ιδέες του. Όχι φυσικά επειδή δεν έχει εμπιστοσύνη στο ένστικτό του αλλά επειδή η μέθοδος του είναι σχεδόν επιστημονική.

Trial and error μέχρι να βρει την αλήθεια. Υπηρετεί το ρεαλισμό αλλά σχεδόν σε σχήμα οξύμωρο και την ποίηση μέσα από αυτόν. Πως συνδυάζονται αυτά τα δυο θα μου πεις; Η ζωή η ίδια μέσα στο ρεαλισμό της, τις μεγάλες στιγμές έχει την τάση να είναι ποιητική. Εμένα λοιπόν σχεδόν ποιητικά ο Γιώργος με έκανε Καζαντζίδη. Πήρε έναν ποπ τραγουδιστή και μέσα από τις μεθόδους του που τόσα χρόνια στις ταινίες του έχουν αποδειχθεί αλάνθαστες, τον έκανε Στέλιο τον έκανε και Καζαντζίδη.

Κάτι θα είδε με τα υγρά εκφραστικά του μάτια ο τύπος αυτός και δεν ξέρω τί αλλά κατάφερε μέσα σε καμπόσους μήνες να αλλάξει τη ζωή μου και ελπίζω και εκείνων που θα δουν το «Υπάρχω»… Τσεμπερε σου το δηλώνω και δημόσια : Σε ευχαριστώ και θα σε έχω πάντα στην καρδιά μου… Always an admirer of your work your mind and your heart! Είσαι ο μεγάλος μάστορας του κινηματογράφου! 19 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους».

