Αυτές είναι οι ταινίες που δεν πρέπει να χάσετε αυτή την εβδομάδα σε τηλεόραση και πλατφόρμες.

Ρομπέν των Δασών: Οι Ήρωες με τα Κολάν, στην ΕΡΤ3, Δευτέρα 29/07 στις 23:15

Σκηνοθεσία: Μελ Μπρουκς

Ηθοποιοί: Κάρι Έλγουες, Ρίτσαρντ Λιούις, Ρότζερ Ρις, Ντομ Ντε Λουίζ, Ντέιβ Τσάπελ, Έιμι Γιάσμπεκ, Τρέισι Ούλμαν, Άιζακ Χέις

Ο Κάρι Έλγουις πρωταγωνιστεί ως Ρομπέν του Λόξλεϊ, ο όμορφος μεσαιωνικός smoothie που επιστρέφει νωρίς από τις Σταυροφορίες για να υπερασπιστεί την Αγγλία από μια εχθρική κατάληψη. Οι ένοχοι που έχουν βάλει στο μάτι τον θρόνο είναι ο κακομαθημένος και βασιλικά νευρωτικός πρίγκιπας Ιωάννης και ο συν-κακοποιός του, ο εντελώς σάπιος Μέρβιν, σερίφης του Ρότινγκχαμ. Με τη βοήθεια της ομάδας των εύθυμων ανδρών του, ο Ρομπέν αποσπά την εξουσία από τον πρίγκιπα, ταπεινώνει τον κατάπτυστο σερίφη και βρίσκει τα κλειδιά – τα κλειδιά της καρδιάς της όμορφης κοπέλας Μάριαν καθώς και της ζώνης αγνότητας Everlast.

Ληστεία αλά Ιταλικά, στο COSMOTE CINEMA 2HD, Τρίτη 30/07 στις 22:00

Σκηνοθεσία: Φ. Γκάρι Γκρέι

Ηθοποιοί: Μαρκ Γουόλμπεργκ, Σαρλίζ Θερόν, Έντουαρντ Νόρτον

Μια άψογα οργανωμένη ληστεία χρυσού στη Βενετία παίρνει απροσδόκητη τροπή για τον Τσάρλι και τη συμμορία του, οι οποίοι είχαν υπολογίσει τα πάντα εκτός από την προδοσία. Έναν χρόνο μετά, αποφασίζουν να εκδικηθούν τον προδότη…

O βράχος, στο COSMOTE CINEMA 1HD, Τετάρτη 31/07 στις 21:00

Σκηνοθεσία: Μάικλ Μπέι

Ηθοποιοί: Νίκολας Κέιτζ, Σον Κόνερι, Εντ Χάρις

Μια ομάδα κομάντο καταλαμβάνει το Αλκατράζ κι απειλεί να εκτοξεύσει τους πυραύλους που διαθέτει. Για να σταματήσουν τους τρομοκράτες, δυο τολμηροί άντρες θα ενώσουν τις δυνάμεις τους, σε μια ταινία που προτάθηκε για Όσκαρ.

Η Φάλαινα, στο COSMOTE CINEMA 1HD, Πέμπτη 1/08 στις 21:00

Σκηνοθεσία: Ντάρεν Αρονόφσκι

Ηθοποιοί: Μπρένταν Φρέιζερ, Χονγκ Τσάου, Σέιντι Σινκ

Αντιμέτωπος με σοβαρότατα προβλήματα υγείας λόγω της ακραίας παχυσαρκίας του, ένας ερημίτης καθηγητής λογοτεχνίας κάνει μια τελευταία προσπάθεια να αποκαταστήσει τη σχέση του με την έφηβη κόρη του. Η ταινία βραβεύτηκε με 2 Όσκαρ.

Το Χρυσάφι του Ρήνου, στο COSMOTE CINEMA 1HD, Παρασκευή 2/08 στις 21:00

Σκηνοθεσία: Φατίχ Ακίν

Ηθοποιοί: Εμίλιο Σακράγια, Μόνα Πίρζαντ, Κάρντο Ραζάζι

Συρία, 2010. Ενώ ο Τζιγουάρ υποβάλλεται σε βασανιστήρια για να αποκαλύψει πού βρίσκεται κρυμμένος ο χρυσός μιας ληστείας, θυμάται την ιστορία του, από τα δύσκολα παιδικά του χρόνια μέχρι τη μουσική καριέρα του στη Γερμανία.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.