«Star Wars»: Πωλήθηκε σε δημοπρασία το μπικίνι της πριγκίπισσας Leia

Διαβάστε πόσο πωλήθηκε η μπρούτζινη στολή σε στυλ μπικίνι 

«Star Wars»

Η μπρούτζινη στολή σε στυλ μπικίνι που φορούσε η Κάρι Φίσερ στο «Star Wars» πωλήθηκε σε δημοπρασία πάνω από 130.000 αγγλικές λίρες.

Η στολή, η οποία πωλήθηκε με τα αυθεντικά δαχτυλίδια και τα βραχιόλια της, φορέθηκε από την πριγκίπισσα Λέια που υποδύθηκε η Κάρι Φίσερ όταν αιχμαλωτίστηκε από το τέρας που μοιάζει με γυμνοσάλιαγκα (Τζάμπα Χατ), Jabba the Hutt, και κρατήθηκε αλυσοδεμένη στον θρόνο του στην ταινία «Star Wars: Episode VI Return Of The Jedi» του 1983.

Το κοστούμι της κινηματογραφικής σειράς επιστημονικής φαντασίας που δημιούργησε ο γλύπτης του «Star Wars», Ρίτσαρντ Μίλερ, πωλήθηκε 175.000 $ (136.129 αγγλικές λίρες) σε δημοπρασία του Heritage Auctions στο Ντάλας του Τέξας την περασμένη εβδομάδα. Είναι κατασκευασμένο από κομμάτια ρητίνης και ουρεθάνης από τη συλλογή του γλύπτη. Η στολή έχει χαρακτηριστεί «ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα κοστούμια στην ιστορία του κινηματογράφου» από τη Heritage Auctions.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

