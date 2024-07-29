«Star Wars»: Πωλήθηκε σε δημοπρασία το μπικίνι της πριγκίπισσας Leia

Η μπρούτζινη στολή σε στυλ μπικίνι που φορούσε η Κάρι Φίσερ στο «Star Wars» πωλήθηκε σε δημοπρασία πάνω από 130.000 αγγλικές λίρες.

Η στολή, η οποία πωλήθηκε με τα αυθεντικά δαχτυλίδια και τα βραχιόλια της, φορέθηκε από την πριγκίπισσα Λέια που υποδύθηκε η Κάρι Φίσερ όταν αιχμαλωτίστηκε από το τέρας που μοιάζει με γυμνοσάλιαγκα (Τζάμπα Χατ), Jabba the Hutt, και κρατήθηκε αλυσοδεμένη στον θρόνο του στην ταινία «Star Wars: Episode VI Return Of The Jedi» του 1983.

And one of the most memorable costumes in film history--the Carrie Fisher "Princess Leia" production- made bikini; *THE* gold bikini--just sold for $175,000. https://t.co/dtac8J5qpo pic.twitter.com/b7aZoctCcm — Heritage Auctions (@HeritageAuction) July 26, 2024

Το κοστούμι της κινηματογραφικής σειράς επιστημονικής φαντασίας που δημιούργησε ο γλύπτης του «Star Wars», Ρίτσαρντ Μίλερ, πωλήθηκε 175.000 $ (136.129 αγγλικές λίρες) σε δημοπρασία του Heritage Auctions στο Ντάλας του Τέξας την περασμένη εβδομάδα. Είναι κατασκευασμένο από κομμάτια ρητίνης και ουρεθάνης από τη συλλογή του γλύπτη. Η στολή έχει χαρακτηριστεί «ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα κοστούμια στην ιστορία του κινηματογράφου» από τη Heritage Auctions.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

