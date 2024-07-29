Bahar-Καινούργια Αρχή: Οι παράλληλες ζωές της Μπαχάρ και της Ρενγκίν

Η Μπαχάρ προσπαθεί να συμπαρασταθεί σε όλους, ακόμα και στη Ρενγκίν. Η τελευταία αρνείται τη βοήθεια, ακόμα και όταν η καριέρα της βρίσκεται σε κίνδυνο. Νομίζει ότι η Μπαχάρ την τιμωρεί με την καλοσύνη της, δεν ξέρει όμως πόσο μεγάλη ψυχή έχει η Μπαχάρ.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η Πάρλα ανησυχεί πολύ για τη μητέρα της, την οποία βλέπει συνεχώς βυθισμένη στο πένθος και τη μοναξιά, μετά τον θάνατο του παππού. Έτσι, αποφασίζει να ζητήσει κρυφά βοήθεια από τον μπαμπά της, ο οποίος ζει στο εξωτερικό.

Εν τω μεταξύ, η ψυχολογική κατάσταση της Ρενγκίν την οδηγεί σε ένα σοβαρό λάθος με μια ασθενή. Η Μπαχάρ είναι και πάλι εκεί, και προσπαθεί να της συμπαρασταθεί όσο μπορεί καλύτερα. Οι ζωές των δύο γυναικών ξετυλίγονται μπροστά στα μάτια τους – τρέχουν παράλληλα και είναι αλληλένδετες μεταξύ τους. Η σχέση με τον Τιμούρ, οι γάμοι τους, τα παιδιά τους. Η καθεμία σκέφτεται τη δική της ζωή, αγνοώντας την επίδραση στη ζωή της άλλης.

Χαρακτηριστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο

Απ’ την άλλη, ο Τιμούρ ανακαλύπτει, με τον χειρότερο τρόπο, ότι η Ουμάι δεν έχει παρατήσει τη ζωγραφική. Την πιάνει στον δρόμο να κάνει γκράφιτι και γίνεται έξαλλος. Η αντίδρασή του είναι άμεση και καταρρακώνει τη μικρή…

Πηγή: skai.gr

