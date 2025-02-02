Ο Αμερικανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός Τζεφ Γκόλντμπλουμ κυκλοφόρησε ένα σινγκλ με τη Σκάρλετ Γιόχανσον, το οποίο θα συμπεριληφθεί στο επερχόμενο άλμπουμ του Still Blooming.

Ο ηθοποιός έχει επίσης συνεργαστεί με τις συμπρωταγωνίστριές του στο μιούζικαλ «Wicked» Σίνθια Ερίβο και Αριάνα Γκράντε για το τζαζ άλμπουμ, που ηχογράφησε με το συγκρότημα του The Mildred Snitzer Orchestra.

Η Σκάρλετ Γιόχανσον συμμετέχει στο τραγούδι The Best Is Yet To Come, το οποίο έχουν ερμηνεύσει οι τραγουδιστές Τόνι Μπένετ και Φρανκ Σινάτρα.

Ο Τζεφ Γκόλντμπλουμ είπε: «Ήμασταν μαζί στην ταινία Asteroid City, τότε της πρότεινα να ηχογραφήσει αυτό το τραγούδι μαζί μας». «Εγώ είπα "έχουμε αυτό το άλμπουμ και κάποιοι άλλοι τραγουδούν" και εκείνη απάντησε: "Πότε θα μου ζητήσεις να τραγουδήσω;"». «Είπα "είναι τιμή μου" και εκείνη απάντησε:"ναι, γιατί όχι;" και προχωρήσαμε» ανέφερε ο ηθοποιός.

Η ποπ σταρ Αριάνα Γκράντε ερμηνεύει το τραγούδι I Don't Know Why (I Just Do) και η Ερίβο τραγουδά το We'll Meet Again.

Σε ανακοίνωση για το άλμπουμ Still Blooming σημειώνεται ότι τα τραγούδια προέρχονται από τη Χρυσή Εποχή του Μπρόντγουεϊ και το Great American Songbook, τη «βίβλο» της αμερικανικής pop και jazz μουσικής από τις χρυσές δεκαετίες της Jazz (1920-1960) μέχρι σήμερα.

Ο Τζεφ Γκόλντμπλουμ είναι λάτρης της τζαζ και ο πρώτος μουσικός που άκουσε ήταν ο πιανίστας και τρεις φορές υποψήφιος για Grammy, Έρολ Γκάρνερ, όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στην Εθνική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ.

«Είμαι από το Πίτσμπουργκ και ο πατέρας μου έφερε στο σπίτι το άλμπουμ του Έρολ Γκάρνερ Plays Misty μόλις κυκλοφόρησε. Ενθουσιάστηκα με αυτό» τόνισε προσθέτοντας ότι από τότε άρχισε να μαθαίνει να παίζει τζαζ στο πιάνο.

Το άλμπουμ Still Blooming, το τέταρτο του ηθοποιού αναμένεται να κυκλοφορήσει την άνοιξη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

