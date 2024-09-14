Ο Τόλης Παπαδημητρίου τρολάρει το επεισόδιο Σάττι-Σαλακά και εμείς λιποθυμάμε από τα γέλια

Ο Τόλης Παπαδημητρίου δεν είναι ο πρώτος κωμικός ηθοποιός που αποφασίζει να ασχοληθεί με την κόντρα ανάμεσα στη θετική life coach Κατερίνα Σαλακά και τη Μαρίνα Σάττι για τη μη είσοδο της πρώτης στη συναυλία της δεύτερης στον Λυκαβηττό.

Ένα θέμα που πήρε μεγάλες διαστάσεις αφού η Κατερίνα Σαλακά ανέβασε μια σειρά από καταγγελτικά βίντεο που λίγες μέρες αργότερα κατέβασε, ο μάνατζερ της Σάττι έβγαλε επίσημη ανακοίνωση για όλα όσα ισχυρίστηκε η Κατερίνα Σαλακά και η Μαρίνα την έκανε unfollow... Μεγάλες στιγμές.

