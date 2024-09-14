«Still Standing»: Το εντυπωσιακό πλατό δίνει άλλη... βαρύτητα στους παίκτες

Το εντυπωσιακό πλατό του ανανεωμένου και διασκεδαστικού «Still Standing» πατά σε... γερά θεμέλια για να υποδεχθεί την μεγάλη πρεμιέρα. Ηαντίστροφη μέτρηση άρχισε!

Ο Χρήστος Φερεντίνος υποδέχεται όλους όσοι είναι κάπως πιο διαβασμένοι και θέλουν να διεκδικήσουν καθημερινά έως 30.000 ευρώ! Αρκεί να μην πέσουν στη... μαύρη τρύπα. Λίγο πριν την πρεμιέρα, τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου στις 18.45, δείτε για πρώτη φορά το εντυπωσιακό και πολύχρωμο πλατό που φιλοξενεί ήδη τους πρώτους τολμηρούς.

Κάθε μέρα 8 παίκτες παίρνουν θέση περιμετρικά του εντυπωσιακού stage, πάνω από τις καταπακτές τους, και περιμένουν τον βασικό τους αντίπαλο. Εκείνος, ο οποίος έχει τη δική του καταπακτή στο κέντρο του stage, ξεκινά τις 2 κόντρες με διάφορα παιχνίδια γνώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι περισσότεροι από 1.500 παίκτες θα λάβουν μέρος και θα κληθούν να απαντήσουν, συνολικά, σε περίπου 25.000 ερωτήσεις.

«STILL STANDING»

Από Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

