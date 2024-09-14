Νέες συνταγές, νέες μαγειρικές αναμετρήσεις, νέες ομάδες και μεγάλες αλλαγές στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου».

Ο μοναδικός οικοδεσπότης Μάρκος Σεφερλής συναντά τον καταξιωμένο σεφ Έκτορα Μποτρίνι για 2η σεζόν στην κουζίνα της Μαμάς, στον ΣΚΑΪ και δίνουν το σύνθημα για την έναρξη των πιο νόστιμων και κεφάτων μαγειρικών αναμετρήσεων.

Λίγο πριν την πρώτη φετινή αναμέτρηση, ο Μάρκος ανακοινώνει κάποιες αλλαγές στους κανόνες του παιχνιδιού που μάλλον... αυξάνουν την αγωνία για την ανάδειξη του καλύτερου μάγειρα. Ο Έκτορας, από την πλευρά του, θα είναι πιο αυστηρός φέτος, αφού θεωρεί ότι οι οδηγίες και τα tips που έδωσε την προηγούμενη χρονιά θα βοηθήσουν τους φετινούς διαγωνιζόμενους να ετοιμάσουν γευστικά πιάτα.

Ποδαρικό στην κουζίνα, θα κάνουν η Βάσω και η Βαρβάρα, δύο δυνατές μαγείρισσες, που στον προηγούμενο κύκλο είχαν δύο νίκες, αλλά η πορεία τους στο παιχνίδι διακόπηκε με την έναρξη των special επεισοδίων, με τους καλύτερους της σεζόν. Η Βάσω, γνωστή για το «καλό της χέρι» στη μαγειρική, είναι έτοιμη να εκτελέσει με ακρίβεια τις εντολές της Βαρβάρας, η οποία έρχεται να διαγωνιστεί με συνταγές που έχουν αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Μάλλον, πρέπει να «τρέξει» η Βάσω για να προλάβει να ολοκληρώσει τα «Μπιφτέκια σολομού με κρέμα γάλακτος, χαβιάρι και πράσινη σαλάτα». Το άγχος κορυφώνεται λίγα λεπτά πριν το τέλος της μαγειρικής τους, αφού η Βαρβάρα φροντίζει τις λεπτομέρειες μέχρι τελευταία στιγμή.

Αντίπαλοί τους, δυο αδέρφια, ο Χρήστος και ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας είναι λάτρης της μαγειρικής και αναζητά συνεχώς νέες συνταγές και νέες τεχνικές για να αναβαθμίσει το σπιτικό φαγητό. Ο Χρήστος είναι καλός στο να ακολουθεί οδηγίες. Με τον δικό του ρυθμό λοιπόν, ακούει και εκτελεί τη συνταγή του αδερφού του «Μοσχάρι ραγού με πουρέ πατάτας». Θα προλάβουν όμως, τον χρόνο που τρέχει; Μέσα σε όλα αυτά, παραδίδουν και μαθήματα χορού Freestyle με την κίνηση «του φιδιού» να κλέβει τις εντυπώσεις.

Στην «Ώρα της Κρίσης», ο Έκτορας θα αποφασίσει ποιο είναι το πρώτο καλύτερο πιάτο της σεζόν και ποιο μαγειρικό ζευγάρι κερδίζει τα 1.000 ευρώ και συνεχίζει στο επόμενο επεισόδιο.



«Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

2η Σεζόν

Από Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 15.00

Στον ΣΚΑΪ

Δηλώστε συμμετοχή: https://imamamoumageireuei.skaitv.gr/

#MyMomCooksBetterGR



