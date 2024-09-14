Ο πρώην παίκτης που παιχνιδιού επιβίωσης, από τους πιο αγαπητούς που πέρασαν από το παιχνίδι στο τηλεοπτικό κοινό αποφάσισε να προχωρήσει στο να βαπτιστεί Χριστιανός Ορθόδοξος μέσα στον επόμενο μήνα και μένουν μόνο κάποιες λεπτομέρειες για να είναι όλα έτοιμα για τη μεγάλη ημέρα.

Ο Rob ένιωσε αυτή την ανάγκη και για να προχωρήσει στη βάπτιση έκανε δύο μήνες κατήχηση σε εκκλησία του Φαλήρου μέχρι που ο πνευματικός του τον διαβεβαίωσε πως είναι έτοιμος να βαπτιστεί.

