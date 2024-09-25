Ο ΣΚΑΪ 100.3 ενισχύεται και επεκτείνεται με νέο πρόγραμμα από Δευτέρα 30/9

Από τις 30 Σεπτεμβρίου, ο ΣΚΑΪ 100.3 ενισχύει και επεκτείνει ακόμη περισσότερο το πρόγραμμά του, υπηρετώντας ακόμη περισσότερο, όχι μόνο τα μεγάλα γεγονότα, αλλά και κάθε πολιτική εξέλιξη, κάθε πρόβλημα της καθημερινότητας των πολιτών.

Ο ΣΚΑΪ 100.3 καλωσορίζει στο πρόγραμμά του τη Νεφέλη Μεγκ, τη δημιουργό του podcast «Μπούκλα 99».

Μαζί με τον Μηνά Τσαμόπουλο θα συνυπάρχουν από τις 18.00 έως τις 19.00, σε μια προσπάθεια να γεφυρώσουν τη «γενιά της μεταπολίτευσης» με τη «γενιά Ζ» σε ένα απολαυστικό ραδιοφωνικό μπλέξιμο «με τριάντα χρόνια διαφορά».

Στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ 100.3 επιστρέφει η Κατερίνα Δράκου με τις «Ιστορίες με… Δράκου».

Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 19.00-20.00 το απόγευμα.

Η Κατερίνα Δράκου και οι συνομιλητές της αφηγούνται ιστορίες για όλα όσα μας αφορούν. Φάσεις και αντιφάσεις της επικαιρότητας, τάσεις και διαστάσεις της ζωής.

Επίσης, από τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, κάθε βράδυ από τις 21.00-22.00 επιστρέφουν «Τα Στιγμιότυπα» με τον Βασίλη Κουφόπουλο, καταγράφοντας όσα κοιτάμε και δεν βλέπουμε.

Τα βράδια στον αέρα του ΣΚΑΪ 100.3 συνεχίζουν με τον Δημήτρη Γιαγτζόγλου και την εκπομπή του «Ζούμε Αληθινά».

Κάθε βράδυ από τις 22.00 μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα επικοινωνούμε, σκεφτόμαστε, σχολιάζουμε, γελάμε. Γιατί το ραδιόφωνο είναι και συναίσθημα!

Από το Σάββατο 5 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 17.00 έως τις 20.00, ο Πέτρος Κιρκιλής και ο Νίκος Σταματέλος ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία πλούσια εκπομπή με αθλητικά, επικαιρότητα, θέματα για το αυτοκίνητο, την τεχνολογία, το περιβάλλον, τον καιρό και τη ζωοφιλία, προτάσεις διασκέδασης και πολλά ακόμη θέματα της καθημερινής μας ζωής! Και φυσικά με συνεχή ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους! Μη χάσετε το «Επιστρέφοντας...», όπου και αν είστε!



ΣΚΑΪ 100.3: Ένα πλήρες ραδιοφωνικό πρόγραμμα, με ειδήσεις 7 ημέρες την εβδομάδα κάθε μισή ώρα, που καταγράφει και αναλύει όλες τις εξελίξεις και τα σημαντικά γεγονότα από καταξιωμένους δημοσιογράφους του ραδιοφώνου.

Ακολουθεί το νέο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ 100.3:

Δευτέρα – Παρασκευή

05.00-06.00 Δημήτρης Γιαννίρης

06.00-08.00 Γιώργος Ψάλτης

08.00-10.00 Άρης Πορτοσάλτε

10.00-11.00 Παύλος Τσίμας

11.00-12.00 Δημήτρης Οικονόμου, Άκης Παυλόπουλος

12.00-13.00 Μάνος Βουλαρίνος

13.00-14.00 Βασίλης Χιώτης, Νότης Παπαδόπουλος

14.00-15.00 Σπύρος Μάλλης - Κεντρικό Μαγκαζίνο

15.00-17.00 Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς

17.00-18.00 Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Ντσούνος

18.00-19.00 Μηνάς Τσαμόπουλος, Νεφέλη Μεγκ

19.00-20.00 Κατερίνα Δράκου

20.00-21.00 Νίκος Ανδρίτσος - Βραδινό Μαγκαζίνο

21.00-22.00 Βασίλης Κουφόπουλος

22.00-01.00 Δημήτρης Γιαγτζόγλου

01.00-02.00 Μάνος Βουλαρίνος (Ε)

02.00-03.00 Άρης Πορτοσάλτε (Ε)

03.00-04.00 Παύλος Τσίμας (Ε)

04.00-05.00 Βασίλης Χιώτης, Νότης Παπαδόπουλος (Ε)

Σάββατο

05.00-07.00 Δημήτρης Γιαννίρης

07.00-09.00 Γιάννης Πιτταράς / Γιώργος Γρηγοριάδης

09.00-10.00 Άρης Πορτοσάλτε (ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ)

10.00-12.00 Σταύρος Ιωαννίδης / Ντόνα Δρούτσα

12.00-14.00 Μάνος Βουλαρίνος

14.00-14.35 Νίκος Ανδρίτσος - Κεντρικό Μαγκαζίνο

14.35-15.00 Νίκος Ανδρίτσος / Κορίνα Γεωργίου – Euranet

15.00-17.00 Μαρία Δουρουδή

17.00-19.00 Πέτρος Κιρκιλής / Νίκος Σταματέλος

19.00-20.00 Πέτρος Κιρκιλής

20.00-21.00 Πέτρος Κιρκιλής – Βραδινό Μαγκαζίνο

21.00-23.00 Μάνος Βουλαρίνος (Ε)

23.00-24.00 Άρης Πορτοσάλτε (ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ) (Ε)

24.00-05.00 Μουσική από τη δισκοθήκη του ΣΚΑΪ 100.3

Κυριακή

05.00-07.00 Δημήτρης Γιαννίρης

07.00-09.00 Γιάννης Πιτταράς / Γιώργος Γρηγοριάδης

09.00-10.00 Άρης Πορτοσάλτε (ιστορικό ντοκιμαντέρ)

10.00-12.00 Σταύρος Ιωαννίδης / Ντόνα Δρούτσα

12.00-14.00 Κωνσταντίνα Βαρσάμη

14.00-14.35 Νίκος Ανδρίτσος - Κεντρικό Μαγκαζίνο

14.35-15.00 Νίκος Ανδρίτσος / Κορίνα Γεωργίου – Euranet

15.00-17.00 Μαρία Δουρουδή

17.00-19.00 Πέτρος Κιρκιλής / Νίκος Σταματέλος

19.00-20.00 Πέτρος Κιρκιλής

20.00-21.00 Πέτρος Κιρκιλής – Βραδινό Μαγκαζίνο

21.00-23.00 Κωνσταντίνα Βαρσάμη (Ε)

23.00-24.00 Άρης Πορτοσάλτε (ιστορικό ντοκιμαντέρ) (Ε)

24.00-05.00 Μουσική από τη δισκοθήκη του



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.