«STILL STANDING»

Με τον Χρήστο Φερεντίνο

Ποιο είναι το λάθος που έκανε ο Χρήστος Φερεντίνος και παραλίγο να πέσει στην... καταπακτή του «Still Standing»;

Σήμερα, στο διασκεδαστικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων πρόκειται να δούμε δυναμικές αναμετρήσεις μεταξύ των εννέα παικτών, ενώ δεν λείπουν τα αστεία και οι... παρατηρήσεις on air!

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Δείτε το trailer:

#StillStandingGR

