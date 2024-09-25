Λογαριασμός
Still Standing: Το λάθος του Χρήστου Φερεντίνου που παραλίγο να τον ρίξει στην καταπακτή - Δείτε το απόσπασμα και trailer

Δυναμικές αναμετρήσεις μεταξύ των εννέα παικτών, αστεία και  παρατηρήσεις on air σήμερα στις 18:45 στον ΣΚΑΪ

«STILL STANDING» Με τον Χρήστο Φερεντίνο

«STILL STANDING»
Με τον Χρήστο Φερεντίνο

Ποιο είναι το λάθος που έκανε ο Χρήστος Φερεντίνος και παραλίγο να πέσει στην... καταπακτή του «Still Standing»;

Σήμερα, στο διασκεδαστικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων πρόκειται να δούμε δυναμικές αναμετρήσεις μεταξύ των εννέα παικτών, ενώ δεν λείπουν τα αστεία και οι... παρατηρήσεις on air!

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα:

Δείτε το trailer:

#StillStandingGR

Πηγή: skai.gr

