«STILL STANDING»
Με τον Χρήστο Φερεντίνο
Ποιο είναι το λάθος που έκανε ο Χρήστος Φερεντίνος και παραλίγο να πέσει στην... καταπακτή του «Still Standing»;
Σήμερα, στο διασκεδαστικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων πρόκειται να δούμε δυναμικές αναμετρήσεις μεταξύ των εννέα παικτών, ενώ δεν λείπουν τα αστεία και οι... παρατηρήσεις on air!
Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα:
Δείτε το trailer:
#StillStandingGR
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.