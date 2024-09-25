Το μήνυμα της Ελένης Τσολάκη στον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο on air για την περσινή συνεργασία τους

Τον περσινό της συνεργάτη Ποσειδώνα Γιαννόπουλο είχε σήμερα σε τηλεφωνική σύνδεση η Ελένη Τσολάκη στο «Πρωινό Σουσου» που βγήκε για να σχολιάσει την απομάκρυνση του Χρήστου Μάστορα από την ίδια τη Μαρινέλλα για τη σημερινή της συναυλία στο Ηρώδειο.

Όταν έκλεισαν το θέμα η παρουσιάστρια θέλησε να του πει ένα ευχαριστώ επιπλέον που βγήκε στην εκπομπή αν και φέτος δεν συνεχίστηκε η συνεργασία τους. «Σ’ ευχαριστώ. Σου στέλνω την αγάπη μου και πολλά φιλιά. Είσαι υπέροχος για πολλούς πολλούς λόγους. Σ’ ευχαριστώ που βγήκες σήμερα στην εκπομπή για να μην ακούγονται διάφορα πράγματα. Το ότι είμαστε φίλοι και θα παραμείνουμε δεν χρειάζεται το τηλεοπτικό κομμάτι» του είπε η Ελένη Τσολάκη

«Επειδή το έχω πει σε κάμερες αλλά δεν έχω δει να το παίζουν, οι συνεργασίες δεν σημαίνουν ότι υπογράφουμε συμβόλαιο και συνεργαζόμαστε για πάντα. Για όνομα Θεού», απάντησε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος

«Από κάθε συνεργασία μένει μία γεύση. Σημασία έχει τι γεύση κρατάει ο καθένας και πόσο σέβεται αυτή τη συνεργασία και αυτά που έχει περάσει και έχει ζήσει. Αυτό το αποδεικνύει ο χρόνος. Το αν εμείς επιδιώξουμε και θέλουμε να ξαναβρεθούμε στο μέλλον αυτό είναι ιδανικό. Κι εγώ στο λέω πολύ ανοιχτά είσαι ένας άνθρωπος που θα ήθελα να δουλέψω ξανά μαζί σου στο μέλλον», απάντησε η παρουσιάστρια.

