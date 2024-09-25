Tempting Fortune: Το γράμμα που σοκάρει τους παίκτες και η διαμάχη για το νερό

Στο προηγούμενο επεισόδιο του Tempting Fortune στον ΣΚΑΪ, ο Τούμα πάτησε το κόκκινο κουμπί και απόψε έρχεται η απόλυτη ανατροπή.

Το γράμμα, που διαβάζει, αλλάζει όλα τα δεδομένα του παιχνιδιού και σοκάρει τους παίκτες.

Η συνέχεια δε θα είναι η ίδια για κανέναν από τους 14 διαγωνιζόμενους…

Η διαδρομή γίνεται όλο και πιο δύσβατη με τους πιο πολλούς να δυσκολεύονται καθημερινά όλο και περισσότερο.

Η ζέστη έχει φτάσει τους παίκτες στα όριά τους και η επόμενη έντονη διαμάχη ανάμεσά τους είναι για το νερό.

Κάποιοι διαμαρτύρονται ότι έχουν επωμιστεί όλο το βάρος της μεταφοράς του και η κούραση τούς έχει καταβάλει.

Η λύση που προτείνουν δεν βρίσκει ανταπόκριση από όλους…

Το αποψινό παιχνίδι είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα, καθώς ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανακοινώνει ότι ο νικητής έχει το δικαίωμα να μπλοκάρει έναν συμπαίκτη του από την αγορά πειρασμών για δύο ολόκληρες μέρες!

Οι εντάσεις, οι ειρωνείες και οι διαφωνίες κορυφώνονται και η συνύπαρξη γίνεται όλο και πιο δύσκολη!

Πηγή: skai.gr

