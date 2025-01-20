Ο Νίκος Πορτοκάλογλου επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με μια νέα τολμηρή πρόταση. Αγαπημένα από όλους τραγούδια του και κάποια άλλα, λιγότερο γνωστά, θα αποτελέσουν το υλικό των δύο συναυλιών που παρουσιάζει ο κορυφαίος καλλιτέχνης, την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου και το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου (9:00 μ.μ.) στην Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη. Ο τίτλος των συναυλιών είναι «Του δρόμου η χαρά».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Αταίριαστοι» ο σπουδαίος καλλιτέχνης μίλησε για τις δύο συναυλίες του, την εμπειρία του με το ''Μουσικό Κουτί'' αλλά και την μουσική του σήμερα.

«''Του δρόμου η χαρά'' είναι η ιστορία της ζωής μου»

Όπως ανέφερε αρχικά: «''Του δρόμου η χαρά'' είναι η ιστορία της ζωής μου. Ταξίδια, περιοδείες και είναι και στίχος από το τραγούδι μου ''Βαλκανιζατέρ''. Δεν είναι η δόξα, δεν είναι τα λεφτά, είναι του δρόμου η χαρά. Επίσης, η συναυλία έχει υπότιτλο ένα ταξίδι από το χτες στο αύριο, γιατί όπως και στην εκπομπή το Μουσικό Κουτί, προσπαθούσα να κάνω αυτή τη γέφυρα, ανάμεσα στο παρελθόν, την παράδοση και στο μέλλον, δηλαδή στα νέα πρόσωπα, τα ταλέντα που θα γράψουν την μουσική του αύριο».

«Οι γέφυρες γενικά δεν είναι εύκολες, είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Στις συναυλίες αυτές είναι η πρώτη φορά που έχω μια ορχήστρα πολυπρόσωπη και ετερόκλητη που περιλαμβάνει όλα τα διαφορετικά μουσική είδη που αγαπάω. Έχω τη δική μου μπάντα, που είναι μια ηλεκτρική μπάντα, έχω ένα κουαρτέτο έγχορδων και ένα κουαρτέτο σπουδαίων παραδοσιακών μουσικών. Ανατολή και δύση, παρελθόν και μέλλον. Είναι αυτό που είμαι και αυτό που αγαπάω», σημειώνει.

«Έχω και τέσσερις τραγουδιστές καλεσμένους, τους οποίους γνώρισα καλύτερα και αγάπησα μέσα από το μουσικό κουτί, η Ανδριάνα Αχιτζάνοβα, ο Θοδωρής Κοτονιάς, η Μαρία Παπαγεωργίου και ο παραδοσιακός ηπειρώτης Κώστας Τζίμας», τονίζει.

«Τελείωσα με την τηλεόραση»

«Τα καλοκαίρια κάνω μεγάλες περιοδείες. Αυτός ο χειμώνας ήταν για μένα ο χειμώνας της ξεκούρασης, μετά από 4 χρόνια Μουσικό Κουτί, όπου ήταν full time job. Ήταν μια σπουδαία εμπειρία για μένα και μεγάλη πηγή έμπνευσης γιατί και η συναυλία αυτή περιέχει πράγματα που προκύψανε από εκεί», λέει ακόμα.

Σε ερώτηση εάν θα έκανε ξανά το Μουσικό Κουτί, στον ΣΚΑΪ, ο κ. Πορτοκάλογλου απάντησε: «Το Μουσικό Κουτί ξεκίνησε για έναν χρόνο και τελείωσε στα 4. Έγινε ένας κύκλος πολύ μεγαλύτερος απ΄ότι φανταζόμουνα και αισθάνομαι ότι έκλεισε οριστικά. Τελείωσα με την τηλεόραση».

Για τον γιο του, με τον οποίο συνεργάζεται ανέφερε αρχικά πως είμαι «θαυμαστής του», ενώ σημείωσε αστειευόμενος «πως όλη η οικογένεια κάνει παρατηρήσεις, όχι μόνο ο γιος μου. Όταν ετοιμάζω καινούρια τραγούδια, περνάνε από ιερά εξέταση».

«Στην τραπ μπορείς να βρεις από σκουπίδια μέχρι διαμάντια»

Ερωτώμενος για τραπ μουσική, ο σπουδαίος καλλιτέχνης σχολίασε: «Είναι και αυτή εξέλιξη της μουσικής και όπως όλα τα καινούρια είδη μπορείς να βρεις από σκουπίδια μέχρι διαμάντια. Απλά τους παλαιότερους τους ξενίζει πάντα το νέο είδος και το πρώτο που έχουν την τάση να πούνε είναι ότι αυτό δεν είναι τόσο καλό όπως αυτά που ξέραμε εμείς. Το ότι λείπει η μελωδία είναι χαρακτηριστικό του χιπ χοπ γενικότερα που είναι κουλτούρα που ξεκίνησε πολύ παλαιότερα, από τη δεκαετία του ’80 ή του ’70 ακόμα στην Αμερική. Όμως αυτό που μ’ αρέσει εμένα είναι πως αυτά τα νέα παιδιά δεν έχουμε πρόβλημα να κάνουν προσμίξεις διαφορετικών ειδών, δηλαδή, ναι μεν χιπ χοπ αλλά τραγουδάμε κιόλας. Και επειδή εμένα πάντα μου άρεσε η ανάμειξη των διαφορετικών ειδών γιατί πιστεύω πως έτσι προχωράμε, βρίσκουμε νέους δρόμους, αναμειγνύοντας είδη που μοιάζουν εντελώς ασύνδετα, έτσι προκύπτει κάτι ενδιαφέρον».

Για τους στίχους στην τραπ μουσική απάντησε πως: «υπάρχουν κάποιοι που γράφουν πολύ ενδιαφέρον στίχους και σε αυτή τη σκηνή. Και υπάρχει και μια κούραση με τα παλαιότερα είδη. Όπως το ροκ μοιάζει ξεπερασμένο, και οι πιτσιρικάδες χρειάζονται κάτι καινούριο, που να μην είναι αυτό που άκουγαν οι μπαμπάδες τους, να είναι το δικό τους».

Πηγή: skai.gr

