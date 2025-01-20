Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους επιστρέφει στην Αθήνα και την Ταινιοθήκη της Ελλάδος (Ιερά Οδός 48, μετρό Κεραμεικός) με ένα συναρπαστικό διήμερο, αφιερωμένο στον κινηματογράφο για παιδιά, εφήβους, νέους και όλη την οικογένεια.

Το Σαββατοκύριακο 25 και 26 Ιανουαρίου θα προβληθούν στην Ταινιοθήκη οι βραβευμένες ταινίες της 27ης διοργάνωσης του Φεστιβάλ και της 24ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας "Camera Zizanio", δίνοντας μια καλή ευκαιρία στους σινεφίλ όλων των ηλικιών να πάρουν μια μικρή γεύση του τι συμβαίνει κάθε χρόνο στο Φεστιβάλ Ολυμπίας.

Θα προβληθούν ταινίες μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και animation μικρού και μεγάλου μήκους.

Εδώ θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του διημέρου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα την εκδήλωση-συζήτηση "OLYMPIA EFFECT, άκου το (παιδικό) κοινό σου", που θα διεξαχθεί το Σάββατο 25/1 στις 18:45, καθώς και τις βραβευμένες ελληνικές μικρού μήκους ταινίες του αφιερώματος "ΙΧΝΗ: προς έναν σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο για παιδιά και νέους" το οποίο εγκαινιάστηκε με επιτυχία τον Δεκέμβριο. Στις προβολές, την Κυριακή 26/1 στις 19:00, θα παραβρεθούν οι Έλληνες δημιουργοί των ταινιών.

Οι δημιουργοί των ταινιών του φετινού Φεστιβάλ Ολυμπίας παρακολουθούν με την κάμερα τους τις μικρές ηρωίδες και τους μικρούς ήρωες να βιώνουν την ξεγνοιασιά της ηλικίας τους, να ορθώνουν το ανάστημα τους και να ενηλικιώνονται, να ζουν τα πρώτα ερωτικά σκιρτήματα, να νικούν μέσα από τη φιλία και την αλληλεγγύη, να αντιμετωπίζουν ηθικά διλήμματα, να διαχειρίζονται τους φόβους τους, να κυνηγούν τα όνειρά τους αλλά και να αναμετρώνται με πολύ δύσκολες καταστάσεις: τον πόλεμο, τις κοινωνικές διακρίσεις και τον αποκλεισμό, την ενδοοικογενειακή βία, την ασθένεια και την απώλεια.

Οι βραβευμένες ταινίες της Camera Zizanio, ελληνικές και διεθνείς, φτιαγμένες από παιδιά και νέους, δίνουν μια μοναδική ευκαιρία στο κοινό όλων των ηλικιών να αντιμετωπίσει τους προβληματισμούς που εκφράζουν ενεργά τα ίδια τα παιδιά (4-20 χρονών) μέσω της κινηματογραφικής γλώσσας. Όπως αναφέρουν ενδεικτικά οι διοργανωτές, η ελληνική επιτροπή των παιδιών της τρίτης ηλικιακής κατηγορίας (17-20 χρονών) βράβευσε φέτος το Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης για την ταινία "Άλλη μία" με θέμα τη βία κατά των γυναικών και τις γυναικοκτονίες.

Το πρόγραμμα του διημέρου στην Ταινιοθήκη είναι αντιπροσωπευτικό των τάσεων που επικρατούν διεθνώς στον κινηματογράφο για την παιδική και νεανική ηλικία και μεριμνά ώστε να υπάρχει εκφραστική πολυμορφία και να εκπροσωπούνται χώρες που η κινηματογραφία τους είναι άγνωστη στο ευρύ κοινό. Οι ταινίες του Φεστιβάλ Ολυμπίας δεν φοβούνται να αποκαλύψουν στα παιδιά όλες τις πτυχές της αληθινής ζωής. Καταπιάνονται με μια ευρεία γκάμα θεμάτων που απασχολούν τα παιδιά και τους νέους (σχέσεις, οικογένεια σχολικό περιβάλλον, απώλεια, διαφορετικότητα κλπ.), αλλά και με όλες τις όψεις του σύγχρονου κόσμου, που έχουν άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στη ζωή των παιδιών.

