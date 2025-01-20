Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ξεκινά ένα οδοιπορικό στη Μαγνησία και σήμερα στις 14.45, η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής βγαίνουν ζωντανά από τον Βόλο.

Έχουν περάσει δεκαέξι μήνες από τις κακοκαιρίες Daniel και Elias και για πρώτη φορά μέσο ενημέρωσης βρίσκεται στο Λουζίνικο της Μαγνησίας και μιλά με τους ανθρώπους του. Οι κάτοικοί του μοιράζονται την ανησυχία τους για τα ετοιμόρροπα σπίτια τους και το κατεστραμμένο οδικό δίκτυο ενώ η μοναδική μαθήτρια του χωριού δίνει κάθε μέρα αγώνα για να φτάσει στο σχολείο της.

Πλέουμε στη λίμνη Κάρλα μαζί με τους ειδικούς, για να καταλάβουμε γιατί πλημμυρίζει και τι έχει πάει λάθος μέσα στα χρόνια ενώ στον Βόλο, κάτοικοι μας δείχνουν σπίτια σε άθλια κατάσταση από τις θεομηνίες, που ακόμα περιμένουν έναν μηχανικό να κάνει αυτοψία και να λάβουν αποζημίωση.

Μπαίνουμε στο γήπεδο με μια γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα, που έχει κάνει πολυσυζητημένες μεταγραφές και τρέχουμε με τον τυφλό μαραθωνοδρόμο Στέργιο Σιούτη που έχει συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς και έχει τερματίσει σε 52 μαραθωνίους. Μαζί του πάντα ο συνοδός αθλητής - «τα μάτια του», όπως λέει.

Τη δική του Νέα Ιωνία Βόλου, τον τόπο όπου γεννήθηκε και η Εστουδιαντίνα, μας γνωρίζει ο συνθέτης και μαέστρός της Ανδρέας Κατσιγιάννης, χαρίζοντάς μας μουσικές και μνήμες.

Τέλος, δύο νέα παιδιά μας μυούν στην τεχνική παρασκευής τσίπουρου παροτρύνοντάς μας με μεγάλο χαμόγελο να… γυρίσουμε στα χωριά μας.

Δείτε το trailer:

