Μπομπ Ντίλαν: Προσχέδια του "Mr. Tambourine Man" πουλήθηκαν για 508.000 δολάρια

Τα δακτυλογραφημένα προσχέδια του τραγουδιού «Mr. Tambourine Man» του Μπομπ Ντίλαν (Bob Dylan), μιας από τις πιο σημαντικές της δεκαετίας του '60, πωλήθηκαν σε δημοπρασία το Σάββατο στο Νάσβιλ του Τενεσί, έναντι $508.000 (417.000 λιρών).

Τα δύο κίτρινα φύλλα χαρτιού βγήκαν στο σφυρί από τον οίκο δημοπρασιών Julien's Auctions, με εκτιμώμενη τιμή 400.000 έως 600.000 δολάρια και προσφέρουν μια μοναδική ματιά στη δημιουργική διαδικασία του θρυλικού τραγουδιστή, καθώς παρουσιάζουν την εξέλιξη των στίχων και τις σκέψεις του κατά τη συγγραφή του τραγουδιού.

Τα μοναδικά προσχέδια ήταν ανάμεσα στα 60 αντικείμενα που ήταν προς πώληση στην ειδική δημοπρασία για τον τραγουδιστή, με 50 από αυτά να ανήκαν στον δημοσιογράφο Αλ Αρόνοβιτς (Al Aronowitz) ο οποίος είχε στενή σχέση με τον Ντίλαν.

Τον Μάρτιο του 1964, ο δημοσιογράφος ξύπνησε και βρήκε τον Ντίλαν, 22 ετών τότε, να κοιμάται στον καναπέ του και τους στίχους του «Mr Tambourine Man» τσαλακωμένους στον κάδο. Είχε περάσει τη νύχτα γράφοντας και ξαναγράφοντας το νέο του τραγούδι σε μια γραφομηχανή στο σπίτι του Αρόνοβιτς στο New Jersey πριν απορρίψει τα πρώτα προσχέδια.

Επίσης μια ελαιογραφία του 1968 που φιλοτέχνησε και υπέγραψε ο τραγουδιστής πωλήθηκε έναντι 260.000 δολαρίων. Το έργο, που απεικονίζει μια φιγούρα με έντονα χρώματα σε κυβιστικό στυλ, ήταν από τα πρώτα του έργα, αφού η πρώτη του σύζυγος Σάρα, του χάρισε ελαιοχρώματα για τα 27α γενέθλιά του.

Mια ηλεκτρική κιθάρα Fender Telecaster του 1983 που έδωσε ο Ντίλαν στον διάσημο τεχνικό ενισχυτών και μουσικό Σέζαρ Ντίας (Cesar Diaz), πωλήθηκε για το εντυπωσιακό ποσό των $222.250, υπερβαίνοντας κατά πολύ την αρχική εκτίμηση των 80.000 έως 120.000 δολαρίων, όπως αναφέρει ο Guardian.

Ο εκτελεστικός διευθυντής και συνιδρυτής του , Μάρτιν Νόλαν (Martin Nolan), χαρακτήρισε τη δημοπρασία ως «φανταστική με εξαιρετικές πωλήσεις». Συνολικά απέφερε, σχεδόν 1,5 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον οίκο.

