Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ιωάννα Τούνη: «Φτάνει κάπου με το body shaming. Σταματήστε να μου λέτε ότι πάχυνα»

Ξέσπασε η Ιωάννα Τούνη για τα σχόλια που δέχεται για τα κιλά της

Ιωάννα Τούνη: «Φτάνει κάπου με το body shaming. Σταματήστε να μου λέτε ότι πάχυνα»

Για το μπλοκάρισμα που έχει πάθει ο μεταβολισμός της και τα λίγα κιλά που έβαλε μίλησε σήμερα η Ιωάννα Τούνη και με ένα story «μπουχτίσματος» για τα σχόλια που δέχεται τον τελευταίο καιρό ξέσπασε σε όσους της λένε συνέχεια ότι πάχυνε.

Σύμφωνα με όσα είπε και έγραψε η Ιωάννα τα δύο χειρουργεία που έκανε με ολική νάρκωση σε 1,5 μήνα, back to back δηλαδή, της έχουν δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιωάννα Τούνη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark