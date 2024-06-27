Για το μπλοκάρισμα που έχει πάθει ο μεταβολισμός της και τα λίγα κιλά που έβαλε μίλησε σήμερα η Ιωάννα Τούνη και με ένα story «μπουχτίσματος» για τα σχόλια που δέχεται τον τελευταίο καιρό ξέσπασε σε όσους της λένε συνέχεια ότι πάχυνε.

Σύμφωνα με όσα είπε και έγραψε η Ιωάννα τα δύο χειρουργεία που έκανε με ολική νάρκωση σε 1,5 μήνα, back to back δηλαδή, της έχουν δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα.

