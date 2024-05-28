Σκοπευτήριο, του Μιχάλη Παπαδόπουλου στο Θέατρο Εν Αθήναις

Το Vault Theatre Plus σε συνεργασία με το Θέατρο Αντίλογος της Κύπρου και την ομάδα «Σόλο για Τρεις» παρουσιάζουν για δύο μόνο παραστάσεις το «Σκοπευτήριο», του Μιχάλη Παπαδόπουλου σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου – Καρσερά. Αθήνα, σήμερα. Ένα ζευγάρι περιμένει το διευθυντή ενός φεστιβάλ για δείπνο. Προοδευτικοί και οι δύο, με αριστερό παρελθόν, ζουν αποξενωμένοι πια ο ένας από τον άλλον. Βυθισμένοι στη ρουτίνα τους και στο κυνήγι μιας επιτυχημένης καριέρας, αδυνατούν να αντιληφθούν τις αλλαγές γύρω τους και το κακό που πλησιάζει. Ένα θεατρικό έργο σε δύο πράξεις, που πραγματεύεται δύο διαφορετικές ιστορίες ρατσισμού και ομοφοβίας. Παράλληλα θίγει σύγχρονα προβλήματα των ανθρώπινων σχέσεων, υπαρξιακές ανησυχίες και προβληματισμούς γύρω από την τέχνη και την εξέλιξη της την σημερινή εποχή.

Παίζουν: Χριστίνα Χριστόφια: Άννα, Χάρης Κκολός: Νίκος, Μιχάλης Καζάκας: Άρης

Παραστάσεις: Τρίτη 28/5, 21:00 και Τετάρτη 29/5, 20:00

Εισιτήρια: 15€. Προπώληση: more.com

Έν Αθήναις Θέατρον, Ιάκχου 19, Αθήνα

Ο Corey Taylor των Slipknot στον Λυκαβηττό για μια best of συναυλία

Ο Corey Taylor έρχεται στην Ελλάδα για μια εμφάνιση στο δημοτικό θέατρο του Λυκαβηττού στις 28 Μαΐου. Μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές αλλά και σημαντικότερες προσωπικότητες της ροκ και metal μουσικής των τελευταίων τριάντα ετών, ο Corey Taylor έχει μια πραγματικά μοναδική καριέρα, καθώς είναι ταυτόχρονα ο τραγουδιστής και ηγέτης σε δύο (!) συγκροτήματα με πολυπλατινένιες (και παράλληλες) καριέρες: τους Slipknot και τους Stone Sour. Στη συναυλία του στο θέατρο Λυκαβηττού θα ερμηνεύσει όλες τις μεγάλες επιτυχίες της καριέρας του, με τραγούδια των Slipknot, των Stone Sour και της solo δισκογραφίας του.

Τρίτη 28/5, 16:00

Εισιτήρια: 45 ευρώ (early bird), 49 ευρώ, 54 ευρώ. Προπώληση: more.com

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, Λυκαβηττός

Διφυής: Ατομική έκθεση του Γιάννη Μπεκιάρη στην Γκαλερί «7»

Την Τρίτη 28 Μαΐου η γκαλερί «7» παρουσιάζει την καινούργια δουλειά του Γιάννη Μπεκιάρη με τίτλο «Διφυής». Η ζωγραφική του Γιάννη Μπεκιάρη διαπραγματεύεται την έννοια των αντίθετων και την δημιουργική συνύπαρξη τους. Οι γυναικείες φιγούρες άλλοτε σε έντονα χρώματα και άλλοτε σε γκάμα του γκρι αντιπροσωπεύουν τους 2 αντίθετους πόλους που άλλοτε συνυπάρχουν αρμονικά και άλλοτε μάχονται να διατηρήσουν την αυτοδυναμία και την αυθυπαρξία τους. Η ταραχώδης αυτή διαδικασία δημιουργεί μια γόνιμη μάχη – ζύμωση που χαρακτηρίζει την τρίτη ατομική έκθεση του καλλιτέχνη.

Εγκαίνια: Τρίτη 28 Μαΐου 2024, 19:30 – 22:00

Διάρκεια Έκθεσης: Από 28 Μαΐου έως 15 Ιουνίου 20024.

Ωράριο: Τρίτη/Πέμπτη/Παρασκευή: 12 – 8μ:μ: Τετάρτη/Σάββατο: 12 – 4μ:μ:.

Γκαλερί «7», Σόλωνος 20 και Βουκουρεστίου. Τηλ: 21 0361 2050.

