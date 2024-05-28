Η μέχρι στιγμής προσφορά της μικρής οθόνης για το 2024 είναι γεμάτη στυλ και ουσία.

Bridgerton

Η τρίτη σεζόν έχει βγει και επικεντρώνεται στο εκκολαπτόμενο ειδύλλιο της Penelope Featherington (Nicola Coughlan) και του Colin Bridgerton (Luke Newton), καθώς εκείνος επιστρέφει από τις καλοκαιρινές του αποδράσεις, πιο κακότροπος από ποτέ. Η Penelope αγωνίζεται να κρατήσει μυστικό το alter ego της, Lady Whistledown, με άλλα αγαπημένα πρόσωπα της σειράς, όπως η Kate Sharma (Simone Ashley) και η Eloise Bridgerton (Claudia Jessie) να επιστρέφουν για να προσθέσουν το δικό τους δράμα. Συντονίσου για περισσότερη κακία και μπόλικους κορσέδες. Είναι ήδη στο Netflix από τις 16 Μαΐου.

The Bear

Καλώντας όλους τους λάτρεις του Jeremy Allen White… Η αναμονή για την επόμενη δόση του The Bear επιτέλους τελείωσε. Ο ήρωας σεφ Carmy επιστρέφει για τον τρίτο κύκλο, σερβίροντας περισσότερες περιπέτειες από ποτέ με την αξιαγάπητη ομάδα του στην κουζίνα που περιλαμβάνει τη Sydney (Ayo Edebiri), τον Richie (Ebon Moss-Bachrach), τον Marcus (Lionel Boyce) και άλλους παίκτες. Η πλοκή είναι καλά κρυμμένη, αλλά αν το τέλος της περασμένης σεζόν είναι κάτι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, υπάρχει πολύ συναισθηματικό φορτίο για να ξετυλιχτεί αυτή τη σεζόν. Στο Hulu από τον Ιούνιο.

Eric

Η βραβευμένη συγγραφέας Abi Morgan (Shame) βρίσκεται πίσω από αυτή τη διεστραμμένη ιστορία που διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1980. Ο Benedict Cumberbatch υποδύεται τον Vincent, έναν πατέρα που βρίσκεται στον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονέα, όταν ο μικρός του γιος εξαφανίζεται. Η σειρά έξι επεισοδίων παρακολουθεί την οδυνηρή καταστροφή του Vincent, καθώς διατρέχει τις πιο βρώμικες γωνιές της πόλης, σε μια απελπισμένη προσπάθεια να βρει τον γιο του. Θα το βρεις στο Netflix από την Πέμπτη.

A Man in Full

Η Regina King ενώνει τις δυνάμεις της με τον τηλεοπτικό μαέστρο David E. Kelley (Big Little Lies, The Undoing) για αυτό το θρίλερ τύπου Succession. Η King βρίσκεται στην καρέκλα του σκηνοθέτη, με τον Jeff Daniels να υποδύεται τον Charlie Croker, τον ατιμασμένο μεγιστάνα των ακινήτων, του οποίου η ζωή ξετυλίγεται θεαματικά μέσα σε μια νύχτα. Η Diane Lane κλέβει τις εντυπώσεις στο ρόλο της πολύπαθης συζύγου του, ενώ με δευτερεύοντες ρόλους, όπως της Lucy Liu, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι αυτό θα είναι ένα τηλεοπτικό θέμα που θα συζητηθεί. Παίζεται στο Netflix τώρα.

Ripley

Η πρωτότυπη κινηματογραφική εκδοχή, με πρωταγωνιστές τους Jude Law, Matt Damon και Gwyneth Paltrow, ήταν απλά εμβληματική, οπότε οι ελπίδες είναι μεγάλες για αυτή τη νέα παραγωγή του Netflix, την οποία επανασχεδίασε ο συγγραφέας της λίστας του Σίντλερ, Steven Zaillian. Ο “καυτός παπάς” του Fleabag, Andrew Scott, αναλαμβάνει τον ρόλο του ομώνυμου απατεώνα Tom Ripley, ο οποίος διεισδύει στη φούσκα του άσωτου Dickie Greenleaf (Johnny Flynn) και της φίλης του Marge Sherwood (Dakota Fanning) – με φρικτές συνέπειες. Θα δεις ερμηνείες που αξίζουν βραβεία από αυτό το απίστευτο καστ σπουδαίων ηθοποιών της βιομηχανίας. Βρίσκεται τώρα στο Netflix.

Queenie

Το φωτεινό μυθιστόρημα της Candice Carty-Williams για την ενηλικίωση, έγινε αμέσως κλασικό όταν εκδόθηκε το 2019, και τώρα η μοναδική πρωταγωνίστριά της, η Queenie Jenkins, ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Η σειρά θα παραμείνει πιστή στο λαμπρό βιβλίο της, καθώς η Queenie περιηγείται στο σπαραγμό της καρδιάς, τις τοξικές σχέσεις και τις οικογενειακές δυναμικές με στιγμές γεμάτες δάκρυα και άφθονο χιούμορ που ξεκαρδίζει. Βρες το στο Hulu από τις 7 Ιουνίου.

