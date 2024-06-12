C la vie: Με όχημα την αφρικανική κουλτούρα ο Σερζ Εμέ Κουλιμπαλί μάς καλεί σε μια «τελετή μύησης» στην Πειραιώς 260

Στο νέο του έργο, «C la vie», που παρουσιάζεται, 12-13 Ιουνίου 2024, στην Πειραιώς 260, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, ο χορογράφος Σερζ Εμέ Κουλιμπαλί, με όχημα την πλούσια παράδοση της αφρικανικής κουλτούρας, δημιουργεί μια σύγχρονη τελετή μύησης και μας καλεί να πάρουμε μέρος στο γκρέμισμα του παλιού κόσμου. Σ’ αυτή την τελετουργική γιορτή, στην Πειραιώς 260, δεν υπάρχουν δοκιμασίες που ο ήρωας πρέπει να φέρει σε πέρας, αλλά μία και μόνη πρόκληση: πώς να συνυπάρξουμε. Επτά χορεύτριες και χορευτές, μία τραγουδίστρια και ένας μουσικός εξερευνούν επί σκηνής εναλλακτικούς τρόπους συμβίωσης που γεφυρώνουν το χάσμα ανάμεσα στους πολιτισμούς. Σε έναν κόσμο που στροβιλίζεται προς την αυτοκαταστροφή, η χαρά της συνύπαρξης παρουσιάζεται ως το μόνο αντίδοτο.

Παραστάσεις: Τετάρτη 12/6, Πέμπτη 13/6 στις 21:00

Εισιτήρια: Από 5€. Προπώληση: aefestival.gr και more.com

Πειραιώς 260, Καλλιθέα, Πειραιώς, 260, Τηλ. 21 0928 2900. http://aefestival.gr

Το Subset Festival στο Ωδείο Αθηνών

Το Subset Festival, η πολυπρισματική μουσική πλατφόρμα που εγκαινιάστηκε πέρυσι σε συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Ωδείο Αθηνών, επανέρχεται ανανεωμένη εστιάζοντας πάντα στον διάλογο της σύγχρονης μουσικής με τα νέα μέσα. Στους φιλόξενους χώρους του ανακαινισμένου Ωδείου Αθηνών, από τις 10 έως τις 14 Ιουνίου, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε μουσικά σχήματα και σολίστες καταξιωμένους και ανερχόμενους, Έλληνες και ξένους, οπτικές και ηχητικές εγκαταστάσεις και περφόρμανς αλλά και workshops ανοιχτά στο κοινό.

Σήμερα, στις 20:30, το σύνολο Solistenensemble Kaleidoskop, στην πρώτη του εμφάνιση, στην Ελλάδα, παρουσιάζει, σε παγκόσμια πρεμιέρα, το έργο της συνθέτιδας Maya Dunietz «Sound of difference» που αναδεικνύει ένα παλλόμενο μουσικό σύμπαν όπου κάνουν την εμφάνισή τους νότες φαντάσματα. Αργόσυρτες κινήσεις, μακρόσυρτες δομές. Κύματα από τονισμούς που «γλιστρούν» άστατα σε έναν συνεχή χορό και μια άνευ ορίων αναζήτηση ισορροπίας. Στις 22:00, ο Αλέξανδρος Δρυμωνίτης και το ARTéfacts ensemble παρουσιάζουν την παράσταση ζωντανής ακουστικής techno, κώδικα και τεχνητής νοημοσύνης «Techno unplugged». Ο προγραμματιστής Αλέξανδρος Δρυμωνίτης γράφει ζωντανά μουσική παρτιτούρα μέσω γραφής κώδικα και προσκαλεί τους μουσικούς του ARTéfacts ensemble να παίξουν techno με ακουστικά όργανα.

Εισιτήρια: Από 5€. Προπώληση: more.com & aefestival.gr

Ωδείο Αθηνών, Βασ. Γεωργίου B 17-19, Αθήνα

Σταμάτης Κραουνάκης, Χρήστος Γεροντίδης και Δημήτρης Χριστοφορίδης έρχονται στην «Ταράτσα του Φοίβου»

Ο Φοίβος Δεληβοριάς και οι συνεργάτες του συνεχίζουν τις εμφανίσεις τους στο αγαπημένο Άλσος, με το πιο χειροποίητο πολυθέαμα που έγινε ποτέ: την «Ταράτσα του Φοίβου». Οι καλεσμένοι αυτής της Τετάρτης, 12 Ιουνίου 2024, οι Σταμάτης Κραουνάκης, Χρήστος Γεροντίδης και Δημήτρης Χριστοφορίδης. Με συμπρωταγωνιστές τον Θανάση Αλευρά, την Ρένα Μόρφη και την Γαλήνη Χατζηπασχάλη. Με υπερσκηνοθέτη τον Άγγελο Τριανταφύλλου.

Παραστάσεις: Από Τετάρτη 29 Μαΐου και κάθε Τετάρτη | Ώρα έναρξης: 20:30

Τιμή εισιτηρίου: Α’ ζώνη 35€, Β΄ ζώνη 30€, Γ΄ ζώνη 25€, Δ΄ ζώνη 20€, ζώνη ορθίων 15€, ζ΄ ζώνη Π.Ο.15€ | Προπώληση: more.com

Θέατρο Άλσος: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως Τηλ.: 210-8227471 / 210-8831487

«Poor Things. Τα κοστούμια» στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού

Η έκθεση δίνει την ευκαιρία στο κοινό του Μουσείου Μπενάκη να απολαύσει δώδεκα από τα πρωτότυπα χειροποίητα κοστούμια της βραβευμένης με Oscar και βραβείο BAFTA ενδυματολόγου Holly Waddington για την ταινία του Γιώργου Λάνθιμου Poor Things, έτσι όπως αυτά φορέθηκαν από τους Emma Stone (Bella Baxter), Willem Dafoe (Godwin Baxter), Mark Ruffalo (Duncan Wedderburn), Ramy Youssef (Max McCandles), Vicki Pepperdine (Mrs Prim), Kathryn Hunter (Swiney) και Jerrod Carmichael (Harry Astley). Η έκθεση “Poor Things: Τα κοστούμια” στο Μουσείο Μπενάκη αναδεικνύει τα εξαιρετικά κοστούμια μιας πρόσφατης και πολυβραβευμένης διεθνούς ταινίας. Η έκθεση επίσης παρουσιάστηκε στο Barbican Centre του Λονδίνου (2023).

Διάρκεια έκθεσης: 12/06/2024 – 29/09/2024

Εισιτήρια: € 9, € 7

Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρη 1 και Βασ. Σοφίας, Αθήνα. Τηλ: 210 367 1000

