Όλα στραβά για τους Κόκκινους στον τελευταίο αγώνα ασυλίας. Πριν καν ξεκινήσει το κυρίως αγωνιστικό μέρος, η Κατερίνα Δαλάκα χτύπησε το δάχτυλό της σε τέτοιο βαθμό που η ίδια ξέσπασε σε κλάματα, ενώ χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Η αναμέτρηση συνέχισε το ίδιο στραβά για την ομάδα, με Γκιουλέκα και Χριστόφορο να μην μπορούν σε κανένα σημείο να είναι ανταγωνιστικοί, και να χάνουν τελικά με το βαρύτατο 10-2.

Στο Συμβούλιο του Νησιού άπαντες ανακουφίστηκαν όταν είδαν την Κατερίνα Δαλάκα να επιστρέφει, και μάλιστα να ανακοινώνει ότι ο τραυματισμός της δεν είναι κάταγμα, πράγμα που θα καθιστούσε δύσκολο το να συνεχίσει να αγωνίζεται.

Στο κομμάτι της ψηφοφορίας, Γκιουλέκας και Χριστόφορος προστάτευσαν για ακόμα μια φορά την παίκτρια. Μένει ωστόσο να κερδίσουν τον τελευταίο αγώνα ασυλίας, προκειμένου να γλυτώσουν από το χειρότερο σενάριο, να είναι όλοι οι Κόκκινοι υποψήφιοι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.