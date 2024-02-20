Ο Μονομάχος: Πώς κερδίζεις 11.170 ευρώ σε 6 δευτερόλεπτα; - Δείτε το trailer

Η Εύα Τζίτζου συνεχίζει από το προηγούμενο επεισόδιο και σήμερα παίρνει θέση... μάχης απέναντι στους 43 εναπομείναντες αντιπάλους της. Κάποια στιγμή αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει τις βοήθειές της για να εξασφαλίσει την... επιβίωση της και σύντομα μένει μόνη εναντίον ενός και απαντά εντελώς στην τύχη! Θα τη βοηθήσει η τύχη να κερδίσει 11.170 ευρώ;

Δείτε το trailer:

Ο Ελευθέριος Χατζηαναστασίου ή αλλιώς ο «Ελέ» που κάθεται στη θέση 56 ανεβαίνει αμέσως μετά στην αρένα του Μονομάχου. Απαντά σωστά στις 4 πρώτες ερωτήσεις χωρίς να πάρει καμία βοήθεια και συνεχίζει απτόητος...

Δείτε απόσπασμα από τη Μονομάχο που απαντά στην τύχη με στόχο τα 11.170 ευρώ:

