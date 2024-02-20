O Τζάστιν Τίμπερλεϊκ αποκάλυψε ένα ακόμα νέο του τραγούδι με τίτλο «Drown».Ο διάσημος τραγουδιστής σε ανάρτησή του στο Instagram κοινοποίησε ένα μικρής διάρκειας βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να το τραγουδάει στο πιάνο.

«Έφτασα στο Λονδίνο, ακόμα αναρρώνω από αυτή τη γρίπη. Προσπαθώ να τα καταφέρω. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος για τη νέα μουσική και όλα όσα έρχονται αυτή την εβδομάδα», έγραψε στο λογαριασμό του ενώ αποκάλυψε ότι το «Drown» θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2024.

Είναι το δεύτερο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ του, «Everything I Thought It Was», το οποίο έρχεται στις 15 Μαρτίου. Τον περασμένο μήνα, στη γενέτειρά του, το Μέμφις του Τενεσί, ο σταρ παρουσίασε το πρώτο δείγμα της νέας του δισκογραφικής δουλειάς, με τίτλο «Selfish». Είναι το πρώτο του άλμπουμ μετά το «Man of the Woods» το 2018, αναφέρει το Entertainment Tonight.

Επίσης, όπως είπε στον Τζίμι Φάλον και στην εκπομπή «The Tonight Show», μετά από πέντε χρόνια ξεκινά την άνοιξη την περιοδεία του «The Forget Tomorrow World Tour».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

