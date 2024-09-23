Λογαριασμός
Άγρια επίθεση στην Εβελίνα Νικόλιζα από γνωστό τραγουδιστή: «Βρε ΤΥΧΑΡΠΑΣΤΗ μάθε λίγο ποιος γεμίζει μαγαζιά»

Η παρουσιάση ενός θέματος που έπαιξαν στην εκπομπή την Κυριακή κάποιον ενόχλησε πολύ

Άγρια επίθεση στην Εβελίνα Νικόλιζα από γνωστό τραγουδιστή. «Βρε ΤΥΧΑΡΠΑΣΤΗ μάθε λίγο ποιος γεμίζει μαγαζιά»

Δεν είναι οτι είπε κάτι εναντίον του η Εβελίνα Νικόλιζα. Είναι η σειρά που ανέφερε τα ονόματα ενός νυχτερινού σχήματος, πασάροντας ένα από τα θέματα της εκπομπής Weekenders την Κυριακή που μας πέρασε που απ' ότ φαίνεται έκανε έξαλλο πολύ γνωστό τραγουδιστή ο οποίος όταν το είδε της έστειλε ένα άκρως επιθετικό μήνυμα στο instagram της.

Και σίγουρα κι εκείνος δεν περίμενε οτι η Εβελίνα θα δημοσίευε το μήνυμά του δημόσια, μην αποκαλύπτοντας βέβαια το όνομα αλλά αν κάποιος είδε την εκπομπή της Κυριακής, ή τη δει μετά τη δημοσιοποίηση σίγουρα αντιλαμβάνεται -και εύκολα θα λέγαμε- ποιός είναι ο αποστολέας.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

