Άγρια επίθεση στην Εβελίνα Νικόλιζα από γνωστό τραγουδιστή: «Βρε ΤΥΧΑΡΠΑΣΤΗ μάθε λίγο ποιος γεμίζει μαγαζιά»

Δεν είναι οτι είπε κάτι εναντίον του η Εβελίνα Νικόλιζα. Είναι η σειρά που ανέφερε τα ονόματα ενός νυχτερινού σχήματος, πασάροντας ένα από τα θέματα της εκπομπής Weekenders την Κυριακή που μας πέρασε που απ' ότ φαίνεται έκανε έξαλλο πολύ γνωστό τραγουδιστή ο οποίος όταν το είδε της έστειλε ένα άκρως επιθετικό μήνυμα στο instagram της.

Και σίγουρα κι εκείνος δεν περίμενε οτι η Εβελίνα θα δημοσίευε το μήνυμά του δημόσια, μην αποκαλύπτοντας βέβαια το όνομα αλλά αν κάποιος είδε την εκπομπή της Κυριακής, ή τη δει μετά τη δημοσιοποίηση σίγουρα αντιλαμβάνεται -και εύκολα θα λέγαμε- ποιός είναι ο αποστολέας.

