Ο Λούκα Γκουαντανίνο υπερασπίστηκε τον Τίμοθι Σαλαμέ

Ο Λούκα Γκουαντανίνο υπερασπίστηκε – τουλάχιστον εν μέρει – τον Τίμοθι Σαλαμέ για τα σχόλια που έκανε και έγιναν viral, ότι δεν θέλει «η κινηματογραφική εμπειρία να καταλήξει όπως το "μπαλέτο ή η όπερα"».

Ο Ιταλός σκηνοθέτης έκανε δήλωση υπέρ του Σαλαμέ ακριβώς τη στιγμή που ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στην Ιταλία η δική του εκδοχή της όπερας του Αμερικανού συνθέτη Τζον Άνταμς «Ο Θάνατος του Κλινγκχόφερ».

Σε συνέντευξή του το Σαββατοκύριακο στην ιταλική εφημερίδα La Stampa — ενόψει της πρεμιέρας του έργου «Ο Θάνατος του Κλινγκχόφερ» στις 19 Απριλίου στο περίφημο Φεστιβάλ όπερας Maggio Musicale Fiorentino στη Φλωρεντία — ο Γκουαντανίνο, στον οποίο αποδίδεται η έναρξη της καριέρας του Σαλαμέ με το «Call Me by Your Name» ρωτήθηκε για το καυστικό αστείο του Σαλαμέ.

«Δεν είμαι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν καταλαβαίνω πώς ένα μεμονωμένο σχόλιο μπορεί να γίνει παγκόσμια πολεμική» είπε ο Λούκα Γκουαντίνο, σύμφωνα με το Variety.

«Ίσως ο Τίμοθι θα μπορούσε να είχε γλιτώσει τον εαυτό του» πρόσθεσε.

«Αλλά είναι νέος, έξυπνος, ευαίσθητος και φοβάται ότι ο κινηματογράφος μπορεί να γίνει περιθωριακός. Και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο κάθε μορφή φαντασίας πρέπει να καλλιεργείται. Πρέπει να ενώσουμε τις τέχνες, όχι να τις διαχωρίσουμε» σημείωσε.

Ο Σαλαμέ εξόργισε τις παγκόσμιες κοινότητες μπαλέτου και όπερας όταν, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «A CNN & Variety Town Hall Event» τον περασμένο μήνα, είπε ότι δεν θέλει οι κινηματογραφικές ταινίες να καταλήξουν όπως το «μπαλέτο ή η όπερα», καθώς οι καλλιτέχνες θέλουν να κρατήσουν αυτές τις τέχνες ζωντανές παρ'όλο που «κανείς δεν νοιάζεται» πια γι' αυτό.

Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ στη Φλωρεντία που φιλοξενεί την όπερα σε σκηνοθεσία του Λούκα Γκουαντανίνο ήταν μεταξύ εκείνων που χαρακτήρισαν τη δήλωση του Αμερικανού ηθοποιού προσβλητική.

«Γεια σου Τίμοθι Σαλαμέ, γιατί δεν περνάς από το Maggio Musicale Fiorentino για να δεις το "The Death of Klinghoffer" του Τζον Άνταμς; Σε σκηνοθεσία του παλιού σου φίλου Λούκα Γκουαντανίνο, οπότε ξέρεις ότι θα είναι ένα αριστούργημα» αναφέρεται σε ανάρτηση του Φεστιβάλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Έλα να δεις ο ίδιος ότι η Όπερα είναι ζωντανή, δυναμική και έχει πραγματικά σημασία για τους ανθρώπους!» σημειώνεται στην ανάρτηση του Maggio Musicale Fiorentino.

Στη συνέντευξη στη La Stampa, ο Γκουαντανίνο — ο οποίος πρόκειται επίσης να σκηνοθετήσει την όπερα του Τζουζέπε Βέρντι «Un Ballo in Maschera» στο θέατρο La Scala του Μιλάνου τον επόμενο χρόνο — είπε ότι σκηνοθετεί όπερες «όχι ως σκηνοθέτης που κάνει όπερα για να τραβήξει την προσοχή του Τύπου, αλλά ως σκηνοθέτης που κάνει όπερα τελεία και παύλα».

Η όπερα «Ο Θάνατος του Κλινγκχόφερ», που περιστρέφεται γύρω από την αεροπειρατεία του κρουαζιερόπλοιου Achille Lauro το 1985 και τη δολοφονία του Αμερικανού Λέον Κλινγκχόφερ, είναι «εν μέρει θεατρικό έργο πάθους, εν μέρει δραματικό ντοκιμαντέρ, εν μέρει μοντέρνο μπαλέτο», όπως χαρακτηρίζεται στην κριτική του Variety του 1992, αποκαλώντας την όπερα «μια ζοφερή εξερεύνηση του πόνου και της απώλειας που επιχειρεί να αντιμετωπίσει τα τρέχοντα γεγονότα με βάση τις βαθιές ρίζες τους».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

