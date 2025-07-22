Ο Κώστας Τσουρός στον ΣΚΑΪ

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του και καλωσορίζει στο δυναμικό του τον Κώστα Τσουρό.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής έχει δοκιμαστεί με επιτυχία σε διαφορετικές τυπολογίες τηλεοπτικών εκπομπών και έχει ξεχωρίσει σε απαιτητικά projects που συνδυάζουν την ενημέρωση με την ψυχαγωγία.

Με τη σοβαρότητα, την αμεσότητα και την καθαρή του προσέγγιση, ο Κώστας Τσουρός αναλαμβάνει, την ερχόμενη σεζόν, την ολοκαίνουργια infotainment πρόταση του σταθμού, για να γεμίζει τα απογεύματά μας καθημερινά, με ποιοτική ψυχαγωγία και αξιόπιστη ενημέρωση.

Ο Όμιλος ΣΚΑΪ του εύχεται κάθε επιτυχία!

