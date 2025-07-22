Τη δική τους αναδρομή έκαναν εχθές οι πέντε φιναλίστ του BIG BROTHER, οι οποίοι δείχνουν να απολαμβάνουν ιδιαίτερα την τελευταία εβδομάδα στο σπίτι. Απόψε, Τρίτη 22 Ιουλίου, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ η πόρτα ανοίγει και σταδιακά επιστρέφουν τέσσερις συγκάτοικοι!

Ο Γιώργο Αντωνιάδης, η Ζωή Ασουμανάκη, ο Νίκος Ζαφειράκης, η Θεοφανία Νικολαΐδη και ο Χρήστος Ντεντόπουλος έχουν αποφασίσει αυτή την τελευταία εβδομάδα να μείνουν μακριά από εντάσεις και έριδες. Πόσο εύκολο είναι;

Οι αρχηγίες και οι ασυλίες αποτελούν παρελθόν και πρέπει να λειτουργήσουν ομαδικά. Το μαγείρεμα αποτελεί ένα βασικό θέμα της καθημερινότητας και οι φιναλίστ κάνουν το πρόγραμμά τους, ώστε όλοι να είναι ευχαριστημένοι.

Η πόρτα του σπιτιού ανοίγει και στο σπίτι μπαίνουν δύο παλιοί συγκάτοικοι. Ο Δημήτρης Μπίτζιος και η Μαίρη Χατζηπαύλου έρχονται ανανεωμένοι να δουν τους φίλους τους. Πώς θα αντιδράσουν οι φιναλίστ στη φάρσα που τους έχει ετοιμάσει ο «πρόεδρος»;

Δεν είναι όμως οι μόνες αφίξεις στο σπίτι. Όταν η πόρτα ανοίγει ξανά το κατώφλι περνάνε η Χριστίνα Παπαδέλλη και ο Ανδρέας Μπαρόλας. Πώς θα αντιδράσει ο Γιώργος Αντωνιάδης όταν ακούσει από τον φίλο του την ατάκα «θέλω να μιλήσουμε»;

