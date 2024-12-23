Τρελό τρολάρισμα στη Χριστουγεννιάτικη κάρτα με τον Στέφανο Κασσελάκη…. «Θυμίζει μνημόσυνο…»

Δεν άρεσε η κάρτα που έστειλαν για Χριστουγεννιάτικες ευχές, οι συνεργάτες του Στέφανου Κασσελάκη που είναι Πρόεδρος νέου δικού του κόμματος πια.

Η κάρτα έφτασε στα χέρια της Φαίης Σκορδά σήμερα και ξαφνιάστηκε τόσο που θέλησε τόσο και όχι ευχάριστα που αποφάσισε να τη δείξει στον τηλεοπτικό αέρα με το τρολάρισμα να πέφτει βροχή από παντού.

«Είναι ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο σε χρυσό χρώμα. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Αυτό με αυτήν τη γραμματοσειρά… Έτσι όπως είναι με αυτήν τη φωτογραφία, που έχει αυτές τις φωτοσκιάσεις και με αυτή τη γραμματοσειρά θυμίζει κάτι άλλο. Λες κι είναι μνημόσυνο.

Δες εδώ το Τ στο ευτυχισμένο, τον τρολάρουν τον άνθρωπο. Είναι βυζαντινή γραμματοσειρά για μνημόσυνο.» είπε αρχικά η Φαίη Σκορδά επιμένοντας για το Τ και την επιλογή της γραμματοσειράς με τους περισσότερους να συμφωνούν μαζί της και τους διαλόγους που ακολούθησαν ξεκαρδιστικούς.

«Αυτό είναι να πούμε ότι ήταν νέος αυτός που το έκανε. όλη η κάρτα είναι Allou Fun Park που δεν είναι σε λειτουργία. Έξω από εμένα» είπε κάποια στιγμή ο Ανδρέας Μικρούτσικος με μόνο τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να υπερασπίζεται την επιλογή τους για να κρατήσει ισορροπίες.

