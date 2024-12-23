Η "Δίκη στον ΣΚΑΪ" στη νέα εποχή.

Αποχαιρετισμός στο 2024 του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού ανταγωνισμού. Σχολιάζουν ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής και για μία δεκαετία σκάουτερ της Άρσεναλ, Λάκης Παπαϊωάννου και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με την Ελένη Λαμπαδαρίου, πρώην μέλος της ΚΕΔ.

Θέμα: Οι αστοχίες της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Στο studio, ο πρώην διαιτητής FIFA Γιάννης Σταυρίδης.

Ρεπορτάζ: Πως κλείνει ο φάκελος της ανάκρισης για τη δολοφονία Λυγγερίδη. Τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

Αποκάλυψη: Η πρώτη λίστα 14 χειραγωγημένων αγώνων του κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού. Αναλύουν ο δικηγόρος και καθηγητής αθλητικού δικαίου Γρηγόρης Ιωαννίδης και ο στοιχηματικός αναλυτής Νίκος Παναγόπουλος.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στις 00.15, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.