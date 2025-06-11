Ο γνωστός ράπερ Kanye West φέρεται να άλλαξε το όνομά του για δεύτερη φορά.

Το 2021 ο αμφιλεγόμενος ράπερ, που γίνεται το τελευταίο διάστημα πρωτοσέλιδο για όλους τους λάθους λόγους, άλλαξε το όνομα του σε Ye.

Το Page Six αναφέρει πως είδε νέα επιχειρηματικά έγγραφα του ραπέρ στην Καλιφόρνια που δείχνουν πως έχει άλλο όνομα.

Ο οικονομικός του διευθυντής, Hussain Lalani, φέρεται να έχει καταθέσει νέα έγγραφα με το όνομα «Ye Ye».

Το πρακτορείο ισχυρίζεται ότι το νέο όνομα εμφανίζεται σε έγγραφα που κατατέθηκαν σε διάφορες επιχειρήσεις του, συμπεριλαμβανομένων των Yeezy Apparel, Yeezy Record Label, LLC και Getting Out Our Dreams Inc.

Ο Ye ή Ye Ye, δεν έχει ανακοινώσει πάντως δημοσίως την αλλαγή του ονόματός του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.