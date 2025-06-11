Ο Kendrick Lamar έκλεψε την παράσταση στα βραβεία BET στο Λος Άντζελες, τα οποία τιμούν τους μαύρους ηθοποιούς, τραγουδιστές και αθλητές.

Ο Lamar κέρδισε 5 από τις 10 υποψηφιότητές του, μεταξύ των οποίων το καλύτερο άλμπουμ, το καλύτερο βίντεο και τον καλύτερο καλλιτέχνη χιπ-χοπ.

Ο ράπερ κέρδισε για το καλύτερο άλμπουμ για το GNX και το καλύτερο βίντεο για το «Not Like Us», ενώ μαζί με τον σκηνοθέτη Dave Free πήραν επίσης το βραβείο για τον σκηνοθέτη βίντεο της χρονιάς.

Ο Lamar δήλωσε στα βραβεία, τα οποία φιλοξένησε ο Kevin Hart πως: «Τα BET πάντα φροντίζουν να εκπροσωπούν σωστά την κουλτούρα και πάντα με έβαζαν στη μέση του κύκλου αυτού που εκπροσωπούμε».

Η ράπερ Doechii, που κέρδισε το βραβείο καλύτερης καλλιτέχνιδας χιπ-χοπ, στην ομιλία της κατακεραύνωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για το γεγονός πως «χρησιμοποιεί στρατιωτικές δυνάμεις για να σταματήσει τη διαμαρτυρία στο Λος Άντζελες», όπου έχουν αναπτυχθεί Αμερικανοί πεζοναύτες και η Εθνική Φρουρά.

«Θέλω όλοι σας να αναλογιστείτε για τι κυβέρνηση είναι, όταν κάθε φορά που ασκούμε τα δημοκρατικά μας δικαιώματα για διαμαρτυρία, ο στρατός αναπτύσσεται εναντίον μας», είπε η σταρ.

Το βραβεία Ultimate icon, απονεμήθηκαν επίσης στους μουσικούς Mariah Carey, Snoop Dogg και Kirk Franklin, καθώς και στον ηθοποιό Jamie Foxx.

Ο Foxx παρέλαβε το βραβείο του από τον Stevie Wonder και μίλησε για την ανάρρωσή του μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2023. Η Mariah Carey, παρέλαβε το βραβείο της από τον Busta Rhymes λέγοντας: «Αυτό σημαίνει πολλά. Αν είναι να πάρεις ένα βραβείο, μπορείς να ξεκινήσεις με το βραβείο Ultimate Icon», σημείωσε.

Η πρωταγωνίστρια του Wicked, Cynthia Erivo, κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού, ενώ ο Denzel Washington τιμήθηκε με το βραβείου καλύτερου ηθοποιού, σύμφωνα με το BBC.

Αναλυτικά οι νικητές των βραβείων:

Καλύτερη γυναίκα καλλιτέχνης R&B/pop - SZA

Καλύτερος άνδρας καλλιτέχνης R&B/pop - Chris Brown

Καλύτερο συγκρότημα - Future & Metro Boomin

Καλύτερη συνεργασία - Luther - Kendrick Lamar και SZA

Καλύτερος άνδρας καλλιτέχνης hip hop - Kendrick Lamar

Καλύτερη γυναίκα καλλιτέχνης hip hop - Doechii

Βίντεο της χρονιάς - Not Like Us - Kendrick Lamar

Σκηνοθέτης βίντεο της χρονιάς - Dave Free and Kendrick Lamar

Καλύτερος νέος καλλιτέχνης - Leon Thomas

Άλμπουμ της χρονιάς - GNX - Kendrick Lamar

Dr Bobby Jones βραβείο καλύτερου gospel/inspirational - Rain Down on Me - GloRilla feat. Kirk Franklin, Maverick City Music

Καλύτερη ηθοποιός - Cynthia Erivo

Καλύτερος ηθοποιός - Denzel Washington

Καλύτερη ταινία - Luther: Never Too Much

Βραβείο YoungStars - Blue Ivy Carter

Αθλητής της χρονιάς - Angel Reese (μπάσκετ)

Αθλητής της χρονιάς - Jalen Hurts (ποδόσφαιρο)

Βραβείο BET Her - Heart of a Woman - Summer Walker



Πηγή: skai.gr

