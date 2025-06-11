Ένα ενδιαφέρον μοτίβο επαναλαμβάνεται τις τελευταίες εβδομάδες του παιχνιδιού και ο Χρήστος Ντεντόπουλος το αντιλήφθηκε και δεν το άφησε ασχολίαστο.
Από τις 6 αποχωρήσεις που προέκυψαν μετά από ψηφοφορία του κοινού, οι 4 τελευταίες ήταν ατόμων που ανήκαν στο περιβάλλον της Ζωής Ασουμανάκη.
Δημήτρης, Μπάμπης, Γιάννης και προσφάτως ο Dada, είναι η λίστα των «θυμάτων».
Το ενδιαφέρον αυτό στατιστικό έκανε τον Χρήστο Νεντόπουλο να νιώθει δικαιωμένος, και έχοντας στριμώξει όπως όλα έδειχναν πριν το παιχνίδι για την αρχηγία Ζωή και Φένια, απαρίθμησε τους φίλους τους που αποχώρησαν και έκανε παραγγελιά στον Big Brother το τραγούδι του Στέλιου Καζαντζίδη «Πάει κι αυτός».
