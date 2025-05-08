Ο Κάνιε Γουέστ (Kanye West) έβαλε ξανά στο στόχαστρο την Kim Kardashian, αναφέρθηκε στη σεξουαλική του ζωή με την Bianca Censori και συνέχισε να δηλώνει την αγάπη του για τον Αδόλφο Χίτλερ, καθώς κυκλοφόρησε το μουσικό βίντεο για το νέο του χυδαίο τραγούδι, «Heil Hitler».

Ο 47χρονος ράπερ «ανέβασε» στο X/Twitter, την Πέμπτη 8 Μαΐου 2025, το βίντεο κλιπ του τραγουδιού, το οποίο έδειχνε μια ομάδα μαύρων ανδρών χωρίς μπλούζα, ντυμένων με δέρματα ζώων, να δηλώνουν την αγάπη τους για τον Χίτλερ.

Η ημέρα που επέλεξε για να κυκλοφορήσει το τραγούδι είχε επίσης σημασία, καθώς πρόκειται για την «Ημέρα της Νίκης» που γιορτάζεται αύριο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι η ανάμνηση του κοινού θριάμβου των Συμμάχων επί της ναζιστικής Γερμανίας: επί του μίσους, της δικτατορίας, του εδαφικού επεκτατισμού του Τρίτου Ράιχ και των ειδεχθών εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Αυτή την ημέρα επέλεξε ο Κάνιε Γουέστ.

Στο τραγούδι, ο Kanye ραπάρει ότι είχε «τόσο πολύ θυμό» μέσα του και προσθέτει: «Αυτοί οι άνθρωποι μου πήραν τα παιδιά μου και ‘’πάγωσαν’’ τον τραπεζικό μου λογαριασμό». Ο γεννημένος στο Σικάγο καλλιτέχνης έχει συγκρουστεί δημοσίως με την πρώην σύζυγό του Κιμ, σχετικά με τη συνεκπαίδευση της 11χρονης κόρης τους, Νορθ και των τριών μικρότερων παιδιών τους, υποστηρίζοντας ότι δεν του έχει επιτραπεί να τα βλέπει.

Ισχυρίστηκε ότι έγινε Ναζί εξαιτίας της «μάχης» του για την κηδεμονία, τραγουδώντας: «Με όλα τα λεφτά και τη φήμη μου εξακολουθώ να μην βλέπω τα παιδιά μου / Οι N*****s βλέπουν το Twitter μου, αλλά δεν βλέπουν πώς νιώθω / Έτσι έγινα ναζιστής, ναι b***h, είμαι ο κακός». Η φράση «N****r, heil Hitler» επαναλαμβάνεται 15 φορές στο τραγούδι!

Τραγουδά: «Guess I am a cuck, I love when people f**k on my b***h», προσθέτοντας αργότερα: “Guess I am a cuck, I love when people f**k on my b***h». Το «Cuckholding» χρησιμοποιείται ευρέως για να περιγράψει το φετίχ όπου οι άνθρωποι (συνήθως άνδρες) ερεθίζονται από τις συντρόφους τους που έχουν σχέσεις.

Αν αναρωτιέστε γιατί έχει ονομαστεί έτσι, σας ενημερώνουμε ότι προέρχεται από το όνομα του πουλιού «cuckoo», του οποίου τα θηλυκά έχουν τη συνήθεια να αφήνουν τα αυγά τους σε ξένες φωλιές και μάλιστα με την άδεια του… καλού τους.

Αφού δημοσίευσε το νέο του μουσικό βίντεο, ο Kanye εμφανίστηκε σε ένα livestream με τους Sneako και Adin Ross, καθώς συνέχισε να υπερασπίζεται την αγάπη του για τον Χίτλερ. Ο Adin ρώτησε: «Πιστεύεις ότι ο Χίτλερ θα σε συμπαθούσε επειδή είσαι μαύρος;», με τον Kanye να επιμένει ότι θα το έκανε.

