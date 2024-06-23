Μαρίνα Σάττι: Η δημοσίευση στο Instagram μετά τη βράβευση της στα MadVmas24

H Μαρίνα Σάττι βραβεύτηκε για πρώτη φορά στη φετινή απονομή βραβείων MAD Video Music Awards και φυσικά δεν μπορούσε να λείπει και το act της. Το βραβείο της το παρέδωσε η Αθηναΐς Νέγκα, η οποία μάλιστα στον πρόλογό της αναφέρθηκε στο χασμουρητό της στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη Eurovision.

Η Μαρίνα φυσικά δεν έμεινε χωρίς απάντηση και σχεδόν 2 ημέρες μετά δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram post αναφερόμενη στη μεγάλη βραδιά:

«Πρώτη μου φορά που κερδίζω βραβείο. Βραβείο “καλύτερου pop καλλιτέχνη”…ότι κι αν σημαίνει αυτό, πιο μεγάλη σημασία έχει ότι αυτό το βραβείο μου το δώσατε εσείς, με την αγάπη σας. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα – χωρίς εσάς θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Συνεχίζουμε και σύντομα έρχονται κι άλλα. Υ.Γ. Κωνταντίνε Σκουρλέτη ευχαριστώ για το στήσιμο του act είσαι όνειρο».

