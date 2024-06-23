Netta Bazirlai: Εσείς φανταζόσασταν ότι θα την δείτε τόσο σέξι;

H νικήτρια της Eurovision το 2018 με το τραγούδι Toy, στα χρόνια που μεσολάβησαν πραγματικά μεταλλάχθηκε. Η άλλοτε πληθωρική Netta, πλέον δεν θυμίζει σε τίποτα τον παλιό εαυτό της.

Δεν ξέρουμε τι την έκανε να αποφασίσει να γίνει μια άλλη, τα κατάφερε όμως.

Πλέον είναι στην καλύτερή της φόρμα, συμμετέχει στο Dancing with the stars του Ισραήλ και κάνει σέξι φωτογραφήσεις. Κι όταν λέμε σέξι, δεν πάει το μυαλό σας.

Διαβάστε περισσότερα στο: womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.