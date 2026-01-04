Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ήταν μια απρόσμενη απουσία από τα φετινά Palm Springs International Film Awards. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δεν κατάφερε να πετάξει λόγω περιορισμών στον εναέριο χώρο εξαιτίας της πολιτικής κατάστασης στη Βενεζουέλα. Ωστόσο, έστειλε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, στο οποίο τόνισε την ανάγκη για πρωτότυπες ταινίες και τη σημασία της κινηματογραφικής αίθουσας.

«Έχω κολλήσει στην Ανατολική Ακτή», είπε στην αρχή του κλιπ, μετά το αφιέρωμα από τους συμπρωταγωνιστές του Τεϊάνα Τέιλορ και Τσέις Ινφίνιτι. «Θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Είμαι πραγματικά ευγνώμων που συμμετέχω, έστω κι από απόσταση».

Παραλαμβάνοντας, έστω και εξ αποστάσεως, το Desert Palm Achievement Award, ο Ντι Κάπριο στράφηκε στον σκηνοθέτη του One Battle After Another, Πολ Τόμας Άντερσον. «Σε ευχαριστώ που μας κάλεσες όλους σε κάτι τολμηρό και πρωτότυπο, που δεν συμβιβάζεσαι ποτέ και που εμπιστεύεσαι τη διαδικασία αρκετά ώστε το έργο να γίνει αυτό που πραγματικά χρειάζεται να είναι».

Στη συνέχεια θυμήθηκε πότε αγάπησε για πρώτη φορά την αφήγηση στη μεγάλη οθόνη. «Ο πατέρας μου με πήγαινε σινεμά στο Vista Theater στο Λος Άντζελες. Έμενα τέσσερα τετράγωνα μακριά και σήμερα εκεί βρίσκεται ένας από τους τελευταίους προβολείς VistaVision στον κόσμο. Ήταν ο κινηματογράφος της γειτονιάς μου, το μέρος όπου ένιωσα για πρώτη φορά τη δύναμη του σινεμά. Καθισμένος στο σκοτάδι δίπλα στον πατέρα μου, βλέποντας κάτι μεγαλύτερο από εμένα, συνειδητοποίησα πόσο βαθιά μπορούν οι ταινίες να μας επηρεάσουν».

Ο Ντι Κάπριο ανέφερε ότι το One Battle After Another γυρίστηκε σε VistaVision «όχι από νοσταλγία, αλλά από πίστη, πίστη στην κλίμακα και την υφή, και στην ιδέα ότι οι ταινίες είναι ακόμη φτιαγμένες για να βιώνονται συλλογικά, μέσα σε μια αίθουσα. Αυτή τη στιγμή, αυτή η πίστη έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ. Οι πρωτότυπες ταινίες είναι πιο δύσκολο να γίνουν και πιο δύσκολο να προστατευθούν, αλλά οι ταινίες εξακολουθούν να έχουν σημασία. Όχι το “content”, αλλά το σινεμά. Ιστορίες φτιαγμένες από ανθρώπους, για να μοιράζονται στο σκοτάδι, ως μια κοινή εμπειρία».

Στην τελετή του Σαββάτου τιμήθηκαν επίσης οι Άνταμ Σάντλερ, Τιμοτέ Σαλαμέ, Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Μάιλι Σάιρους, Ίθαν Χοκ, Αμάντα Σέιφριντ, Κέιτ Χάντσον, Ρόουζ Μπερν, το καστ του Sentimental Value του Γιοακίμ Τρίερ, η ομάδα του Frankenstein του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο με τους Όσκαρ Άιζακ, Τζέικομπ Ελόρντι και Μία Γκοθ, καθώς και το Hamnet της Κλόε Ζάο με τους Τζέσι Μπάκλεϊ και Πολ Μέσκαλ.

Πηγή: skai.gr

