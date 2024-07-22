Νέες γενιές θαυμαστριών μεγαλώνουν με την Άννα Βίσση και έχουμε την ευκαιρία να το διαπιστώσουμε στους σταθμούς της καλοκαιρινής περιοδείας της.

Μετά την γλυκιά Μαλένα στην Κύπρο –που τα βίντεό της στο TikTok είναι viral- ήρθε η Εμέλια στα Χανιά να κάνει την Άννα Βίσση λιώμα. Το όμορφο κοριτσάκι πήρε στα πόδια της η Άννα και είχαν έναν απολαυστικό διάλογο με την αθωότητα που μόνο τα παιδιά διαθέτουν.

