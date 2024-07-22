Πέθανε, το πρωί της Δευτέρας, η Ντέμη Γεωργίου. Η πρώην παίκτρια του MasterChef έδωσε τα τελευταία 24ωρα μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή έπειτα από βακτηριακή μόλυνση που υπέστη. Η Ντέμη Γεωργίου ήταν 39 ετών.

Πολύ αργά το βράδυ χθες κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Ντέμη Γεωργίου να δίνει μάχη για τη ζωή της στην εντατική.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε το Zappit η 39χρονη, η οποία εργαζόταν στην Πάρο, έπαθε οξεία βακτηριακή μόλυνση με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της το βράδυ του Σαββάτου.



Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της Πάρου, όπου οι γιατροί της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και το πρωί της Κυριακής η Ντέμη Γεωργίου μεταφέρθηκε με ελικόπτερο από το κέντρο υγείας της Πάρου στην Αθήνα όπου εισήχθη διασωληνωμένη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, αλλά δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

Πηγή: skai.gr

