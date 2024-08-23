Νταίζη Σεμπεκοπούλου: Γιατί είχε θυμώσει με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και απομακρύνθηκε;

Για την πορεία της στον χώρο της υποκριτικής και συνεργασίες που θα θυμάται μια ζωή μίλησε η Νταίζη Σεμπεκοπούλου.

Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο Λοιπόν που κυκλοφορεί και στον Παναγιώτη Βαζαίο και ανάμεσα σε πολλά άλλα αναφέρθηκε και σε μεγάλους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάστηκε και για εκείνη ήταν πολύ σημαντικοί.

-Πες μου μερικές συνεργασίες σου-σταθμούς για την καριέρα σου…

«Δεν μπορώ να ξεχάσω τη συνεργασία μου με την Αλίκη στα μιούζικαλ «Καμπαρέ» και «Καμπίρια», με την Τζένη Καρέζη στη «Μήδεια», με την Μαρινέλλα στο «Η Μαρινέλλα συναντά τη Βέμπο», στον μονόλογο «Το όνειρο της Κίκι», στον «Βυσσινόκηπο» με την Κάτια Δανδουλάκη, η οποία διαθέτει πηγαίο χιούμορ γι’ αυτό χαίρεσαι να την ακούς και να συνομιλείς μαζί της»

