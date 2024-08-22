Εγκρίθηκε η πώληση του 50% των δικαιωμάτων της μουσικής Michael Jackson στη Sony

Το εφετείο στην Καλιφόρνια απέρριψε την προσφυγή της μητέρας του Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson) και εξέδωσε την απόφαση ότι οι διαχειριστές της περιουσίας του ποπ σταρ, μπορούν να προχωρήσουν στην πώληση του 50% των δικαιωμάτων της μουσικής του στη Sony Music, για 600 εκατομμύρια δολάρια.

Ένα μήνα μετά την έκδοση της προσωρινής απόφασης κατά της Κάθριν Τζάκσον (Katherine Jackson), το δικαστήριο αποφάσισε ότι οι διαχειριστές της περιουσίας, Τζον Μπράνκα (John Branca) και Τζον Μακλέιν (John McClain), δεν παραβίασαν τους όρους της διαθήκης του σταρ όταν υπέγραψαν τη γιγαντιαία συμφωνία με τη Sony.

«Η διαθήκη έδωσε στους διαχειριστές ευρείες εξουσίες πώλησης, χωρίς καμία εξαίρεση για τα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας υπόθεσης», έγραφε η απόφαση του εφετείου.

«Ως εκ τούτου, [ο κατώτερος δικαστής] δεν έσφαλε όταν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν πρόθεση του Μάικλ να επιτρέψει στους διαχειριστές να πωλήσουν οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την προτεινόμενη συναλλαγή».

Το δικαστήριο απέρριψε επίσης την έφεση της Τζάκσον και για τον λόγο ότι δεν είχε υποβάλλει τα επιχειρήματά της στο προηγούμενο δικαστήριο.

Σύμφωνα με το Βillboard, μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας, αν και οι πιθανότητες να αλλάξει είναι μικρές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.