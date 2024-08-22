Ο Γιώργος Λιάγκας πήγε για μπανιο στον Αχέροντα και τρολάρει: «Πάμε στον Άδη»

Με τους γιους του και τον συνεργάτη του στο Πρωινό, Θάνο Βάγιο και φυσικά τη Φούσκα, το κανίς του, βρίσκεται στο Ιόνιο ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο παρουσιαστής έχει ξανά τα παιδιά του και μαζί τους έφυγε στην άλλη πλευρά της Ελλάδας για τις τελευταίες μέρες των διακοπών τους πριν την επιστροφή στην Αθήνα και το ξεκίνημα της προετοιμασίας της εκπομπής.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.