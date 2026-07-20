Η αγαπημένη σειρά του ΣΚΑΪ, «Νόμοι της καρδιάς», επιστρέφει σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στις 14.45, με ένα νέο επεισόδιο. Μυστικά, εμμονές και επικίνδυνα παιχνίδια φέρνουν τους ήρωες αντιμέτωπους με δύσκολες αποφάσεις, την ίδια ώρα που η Αζρά καλείται να διαχειριστεί μία από τις πιο ευαίσθητες υποθέσεις της καριέρας της.

Δείτε το trailer:

Μετά την αποκάλυψη της εξωσυζυγικής σχέσης του Σεργκέν, η ερωμένη του, η Ζαλέ, κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να επισπεύσει τον χωρισμό του με την Αζρά, ώστε να τον έχει επιτέλους μόνο δικό της. Σε αυτή την προσπάθεια, θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και θα ξεπεράσει κάθε όριο. Εν τω μεταξύ, στα χέρια της Αζρά φτάνει μια υπόθεση που απαιτεί εξαιρετικά λεπτούς χειρισμούς, καθώς αφορά ένα πολύ δημόσιο πρόσωπο: μια γυναίκα που υποφέρει και δεν μπορεί να μιλήσει ανοιχτά.

Πηγή: skai.gr

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