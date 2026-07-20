Nτοκιμαντέρ για την ανάβαση του ράπερ Aitch στο Κιλιμάντζαρο για καλό σκοπό

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο άγγλος ράπερ Aitch ανακοίνωσε ένα νέο ντοκιμαντέρ για το Netflix με θέμα την ανάβασή του στο όρος Κιλιμάντζαρο για φιλανθρωπικό σκοπό.

Η ταινία "Aitch: Don't Be Afraid" θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στη πλατφόρμα streaming στις 26 Ιουλίου.

Σε σκηνοθεσία των Άαρον Φιτζμόρις και Χάρι Τέιτεμ, το ντοκιμαντέρ καταγράφει την πολυήμερη ανάβαση του ράπερ τον Ιανουάριο του 2025 με φίλους και μέλη της οικογένειας και της ομάδας του.

Ο Άγγλος ράπερ Aitch ανακοίνωσε ένα νέο ντοκιμαντέρ για το Netflix με θέμα την ανάβασή του στο όρος Κιλιμάντζαρο για φιλανθρωπικό σκοπό. Η ταινία με τίτλο «Aitch: Don't Be Afraid» θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στην πλατφόρμα streaming στις 26 Ιουλίου.

Σε σκηνοθεσία των Άαρον Φιτζμόρις και Χάρι Τέιτεμ καταγράφει την πολυήμερη ανάβαση του ράπερ από το Μάντσεστερ στο ψηλότερο βουνό της Αφρικής μαζί με στενούς φίλους, μέλη της οικογένειας και μέλη της ομάδας του τον Ιανουάριο του 2025. Η πρόκληση διοργανώθηκε για να συγκεντρωθούν χρήματα για τον Σύλλογο για το Σύνδρομο Down του οποίου ο Aitch είναι πρεσβευτής.

Έχοντας πηγή έμπνευσης τη μικρότερη αδερφή του, Γκρέισι, η οποία έχει σύνδρομο Down, ο ράπερ με την ανάβαση συγκέντρωσε περισσότερες από 160.000 αγγλικές λίρες για την οργάνωση, υπερδιπλασιάζοντας τον αρχικό στόχο της ομάδας.

Σύμφωνα με την περίληψη, το ντοκιμαντέρ θα αναδεικνύει τη σωματική και συναισθηματική πραγματικότητα του ταξιδιού, καθώς η ομάδα αντιμετωπίζει ολοένα και πιο δύσκολες συνθήκες και τις επιπτώσεις του μεγάλου υψομέτρου στην πορεία της προς την κορυφή. Θα διερευνά επίσης τη σχέση του Aitch με την οικογένειά του και τον αντίκτυπο που είχε η Γκρέισι στη ζωή του, ενώ παράλληλα θα τονίζει το έργο του Συλλόγου.

Πηγή: skai.gr

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