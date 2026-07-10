«Νόμοι της καρδιάς»: Η Σονγκιούλ διασύρει δημόσια την ερωμένη του άντρα της - Δείτε trailer

Ενώ η μάχη για ένα πολύκροτο διαζύγιο κορυφώνεται, μια γυναίκα ζητά τη βοήθειά της Αζρά για να ξεφύγει από τον βίαιο σύζυγό της. Την ίδια ώρα, η Σανέμ εμπλέκεται σε μια υπόθεση που απειλεί να θολώσει για ακόμη μια φορά τα όρια ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική σχέση, όπως θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Νόμοι της καρδιάς», που θα μεταδοθεί σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου, στις 14.45, στον ΣΚΑΪ.

Η υπόθεση διαζυγίου του επιχειρηματία κ. Αλπάι Μπερκσόι προχωράει ευνοϊκά για την Αζρά, η οποία συνεργάζεται έξυπνα με τη σύζυγό του και συγκεντρώνει στοιχεία - φωτιά εναντίον του. Ταυτόχρονα όμως, άλλη μια περίπτωση θα βρεθεί κυριολεκτικά στον δρόμο της Αζρά: μια γυναίκα που χρειάζεται κάποιον να την υπερασπιστεί απέναντι στον βίαιο και ανεξέλεγκτο σύζυγό της.

Εν τω μεταξύ, η αδελφή της, η Σανέμ, που εργάζεται ακόμα στο γραφείο των Τζεβχέρ, ασχολείται με ένα άλλο διαζύγιο. Ο πελάτης της, ένας διάσημος ράπερ, προσπαθεί να χωρίσει όσο γίνεται πιο ανώδυνα από τη σύζυγό του για να μην πληγωθεί η μικρή τους κόρη. Όμως η Σανέμ, όπως άλλωστε το συνηθίζει, κινείται με τρόπο που θολώνει τα όρια ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική σχέση.

Δείτε αποκλειστικό Sneak Preview εδώ.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

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