Νίκος Συρίγος: «Ο Γιώργος Λιάγκας έχει ζητήσει άλλες 11 φορές συγγνώμη για λογαριασμό του»

Σίγουρα ήταν το τηλεοπτικό θέμα των δύο τελευταίων ημερών. Η μεγάλη αστοχία της εκπομπή «Το πρωινό» και το άνευ λόγου ρεπορτάζ για το σπίτι του αδικοχαμένου Τζορτζ Μπάλντοκ ενώ φίλοι και οικείοι του θρηνούσαν για την τραγωδία αυτή.

Φυσικά όλη ο ομάδα του «Χαμογέλα και πάλι» ασχολήθηκε με το θέμα και φυσικά τη δημόσια συγγνώμη που είπε ο Γιώργος Λιάγκας παίρνοντας πάνω του όλη την ευθύνη για το μεγάλο λάθος.

«Νομίζω ότι από τη στιγμή που και ο ίδιος το αντιλαμβάνεται το λάθος του, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι οι αντιδράσεις που είναι ακραίες είναι και καταδικαστέες, γιατί μετά μπαίνουμε σε έναν τρόπο παρόμοιο με αυτόν που καταδικάζουμε και με αυτόν που κατηγορούμε. Πιστεύω ότι ήταν ειλικρινής η συγγνώμη του, τον είδα πάρα πολύ στεναχωρημένο»,είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου και συνέχισε:

«Θυμόμαστε ότι και στο παρελθόν σε αντίστοιχη θέση που έχει βρεθεί ο Γιώργος δεν ήταν ποτέ τόσο ξεκάθαρη η συγγνώμη, τόσο κάθετη η ανάληψη του λάθος του. Είναι σαφές ότι έχει καταλάβει τι έχει συμβεί».

«Πριν από λίγες ημέρες στην εκπομπή του είπε ότι θα πρέπει όλοι να θέσουμε κάποιες κόκκινες γραμμές στην τηλεόραση. Καμιά φορά, όταν διανύουμε μία επιτυχημένη περίοδο, η φιλοδοξία είναι πολύ μεγάλη παγίδα που διαβρώνει το φίλτρο μας. Το ρεπορτάζ σταματάει εκεί που λέει «βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του». Όλο το υπόλοιπο είναι άστοχο κουτσομπολιό», ανέφερε με τη σειρά του ο Παύλος Σταματόπουλος ενώ στη συνέχεια πολύ πιο αιχμηρός ο Νίκος Συρίγος είπε:

«Ο Γιώργος Λιάγκας έχει ζητήσει άλλες 11 φορές συγγνώμη για λογαριασμό του. Πληγώνει όλη τη δημοσιογραφία και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Σε λίγο θα ντρεπόμαστε που είμαστε δημοσιογράφοι».

Πηγή: WomenOnly

